Spokojna podróż pociągiem po Polsce? Nagranie obiegło sieć
Autorem filmu jest Włoch prowadzący profil @salvatorecurcio_ na Instagramie, na którym pokazuje swoje codzienne życie w stolicy Polski. Tym razem postanowił nagrać przejazd pociągiem i zwrócił uwagę na coś, co dla wielu Polaków wydaje się normalne, a dla niego okazało się ogromnym zaskoczeniem.
Jak napisał w opisie nagrania:
"Oto dlaczego tak naprawdę uwielbiam podróżować pociągiem po Polsce. Nawet gdy jest pełny… jest cicho. Żadnych głośnych telefonów, żadnego chaosu, tylko ludzie zajmujący się swoimi sprawami. Dla osoby pochodzącej z Włoch wydaje się to wręcz nierealne".
Pełny wagon, a w tle tylko szum pociągu
Na opublikowanym wideo widać wagon wypełniony pasażerami. Mimo dużej liczby podróżnych nie słychać rozmów, muzyki ani telefonów prowadzonych na głośnomówiącym. W tle dominuje jedynie jednostajny szum pędzącego po torach składu, co dodatkowo podkreśla kontrast z doświadczeniami autora z włoskiej kolei.
Internauci podzieleni. "Różnie bywa"
Nagranie szybko wywołało dyskusję w komentarzach. Część internautów zgodziła się z obserwacją Włocha, inni zwracali uwagę, że nie zawsze wygląda to tak idealnie.
Wśród komentarzy pojawiły się m.in. takie głosy:
"To prawda. Dużo podróżuję pociągiem. Z dwójką moich małych dzieci. Zawsze jest cicho i spokojnie"
"Różnie bywa, tak szczerze mówiąc"
"Aaah tęsknie za podróżami pociągiem po Polsce!"
"Tak, dopóki nie wejdą nastolatkowie z głośnikami bluetooth".
