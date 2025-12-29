Spokojna podróż pociągiem po Polsce? Nagranie obiegło sieć

Autorem filmu jest Włoch prowadzący profil @salvatorecurcio_ na Instagramie, na którym pokazuje swoje codzienne życie w stolicy Polski. Tym razem postanowił nagrać przejazd pociągiem i zwrócił uwagę na coś, co dla wielu Polaków wydaje się normalne, a dla niego okazało się ogromnym zaskoczeniem.

Jak napisał w opisie nagrania:

"Oto dlaczego tak naprawdę uwielbiam podróżować pociągiem po Polsce. Nawet gdy jest pełny… jest cicho. Żadnych głośnych telefonów, żadnego chaosu, tylko ludzie zajmujący się swoimi sprawami. Dla osoby pochodzącej z Włoch wydaje się to wręcz nierealne".

Pełny wagon, a w tle tylko szum pociągu

Na opublikowanym wideo widać wagon wypełniony pasażerami. Mimo dużej liczby podróżnych nie słychać rozmów, muzyki ani telefonów prowadzonych na głośnomówiącym. W tle dominuje jedynie jednostajny szum pędzącego po torach składu, co dodatkowo podkreśla kontrast z doświadczeniami autora z włoskiej kolei.

Internauci podzieleni. "Różnie bywa"

Nagranie szybko wywołało dyskusję w komentarzach. Część internautów zgodziła się z obserwacją Włocha, inni zwracali uwagę, że nie zawsze wygląda to tak idealnie.

Wśród komentarzy pojawiły się m.in. takie głosy:

"To prawda. Dużo podróżuję pociągiem. Z dwójką moich małych dzieci. Zawsze jest cicho i spokojnie"

"Różnie bywa, tak szczerze mówiąc"

"Aaah tęsknie za podróżami pociągiem po Polsce!"

"Tak, dopóki nie wejdą nastolatkowie z głośnikami bluetooth".