Zakaz łączenia gazu z sieci i gazu płynnego

Jak przypomina Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, obowiązujące prawo jasno reguluje kwestie stosowania gazu w budynkach mieszkalnych.

Reklama

Zgodnie z § 157 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej.

Wyjątek dotyczy jedynie:

budynków mieszkalnych niskich (do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie),

sytuacji, gdy znajduje się w nich kotłownia gazowa zasilana z sieci gazowej.

Dodatkowo, instalacje zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane wyłącznie w budynkach niskich.

Kiedy butla z gazem jest dozwolona?

Jeżeli – zgodnie z przepisami – używanie butli z gazem płynnym (propan-butan) w danym budynku jest dopuszczalne, obowiązują ścisłe limity. W jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można:

użytkować i przechowywać maksymalnie dwie butle,

każda z nich może zawierać do 11 kg gazu.

To jednak nie wszystko. Przepisy nakładają również konkretne warunki techniczne.

Lista obowiązków, o których wielu lokatorów... nie wie

Reklama

W pomieszczeniu, w którym znajduje się butla gazowa:

temperatura musi być niższa niż 35°C,

butla musi stać wyłącznie w pozycji pionowej i być zabezpieczona przed uszkodzeniem,

od urządzeń powodujących iskrzenie należy zachować co najmniej 1 metr odległości,

od pieców i grzejników (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych) – minimum 1,5 metra,

połączenie butli z kuchenką musi odbywać się elastycznym przewodem o długości do 3 metrów, odpornym na ciśnienie co najmniej 300 kPa, składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne i temperaturę do 60°C.

Spółdzielnie ostrzegają: to zagrożenie dla całego budynku

O zakazach i konsekwencjach przypominają zarządcy nieruchomości. W ostatnim czasie pisma do mieszkańców wysłała m.in. Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

"Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza. W przypadku nieszczelności gromadzi się przy podłodze i w niższych częściach budynku (np. w piwnicach), co może doprowadzić do wybuchu lub pożaru o katastrofalnych skutkach" – wyjaśnia spółdzielnia.

ZSM podkreśla, że właśnie dlatego w budynkach o więcej niż czterech kondygnacjach naziemnych nie wolno ani przechowywać, ani używać butli gazowych. Oznacza to, że jeśli taki budynek nie jest podłączony do sieci gazowej, mieszkańcy nie mogą korzystać z gazu w ogóle.

Brak gazu? Zostaje prąd

Jak informuje Tygodnik Podhalański, prezes Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ronald Szczygieł w piśmie do lokatorów zaznaczył, że niezastosowanie się do zasad to nie tylko naruszenie prawa budowlanego i przeciwpożarowego, ale także zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

W takich budynkach dopuszczalne jest wyłącznie korzystanie z:

kuchenek elektrycznych,

płyt indukcyjnych.

– Osoby, które nie stosują się do przepisów ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowanie zagrożenia, szkody, wypadki. Bezpieczeństwo mieszkańców i całego budynku jest sprawą nadrzędną, dlatego nieprzestrzeganie zakazu używania butli gazowych będzie traktowane jako naruszenie obowiązujących przepisów i zasad współżycia – informuje prezes Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej cytowany przez Tygodnik Podhalański.

Dlaczego przepisy są tak restrykcyjne?

Państwowa Straż Pożarna od lat wskazuje, że wycieki gazu płynnego w budynkach wielorodzinnych należą do najniebezpieczniejszych zdarzeń pożarowych. Propan-butan, jako gaz cięższy od powietrza, może długo pozostawać niewyczuwalny i gromadzić się w zamkniętych przestrzeniach. Według danych PSP, właśnie ten czynnik znacząco zwiększa ryzyko gwałtownych eksplozji, zwłaszcza w starszych budynkach bez nowoczesnej wentylacji. Dlatego obowiązujące przepisy są jednolite w całym kraju i nie zależą od decyzji spółdzielni, lecz od prawa budowlanego i przeciwpożarowego.