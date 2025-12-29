Rozmowy w trybie głośnomówiącym i muzyka puszczana bez słuchawek znikną z krakowskiej komunikacji miejskiej. Radni Krakowa przyjęli zmiany w przepisach porządkowych, które mają poprawić komfort podróży pasażerów. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, a za ich złamanie będzie groził mandat do 200 zł.

Nowe przepisy w komunikacji miejskiej w Krakowie

Zgodnie z nowelizacją uchwały, od przyszłego roku w autobusach i tramwajach krakowskiej komunikacji miejskiej zabronione będzie:

prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym,

głośne słuchanie muzyki przy użyciu głośników.

Jak informuje dziennikpolski24.pl, w przypadku naruszenia przepisów pasażerowie mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 200 zł lub usunięci z pojazdu. Do egzekwowania nowych zasad uprawnieni będą kontrolerzy ruchu.

Kiedy mandat, a kiedy nie? ZTP wyjaśnia

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie podkreśla, że kary nie będą nakładane automatycznie ani na podstawie zgłoszeń od innych pasażerów.

"Opłata dodatkowa może zostać nałożona wyłącznie w sytuacji, gdy kontroler bezpośrednio stwierdzi naruszenie przepisów w trakcie kontroli w pojeździe. Nie ma możliwości nakładania opłat na podstawie zgłoszeń lub nagrań przesyłanych „po fakcie”, ani wtedy, gdy w momencie rozpoczęcia kontroli naruszenie już nie występuje, na przykład gdy pasażer wyłączył wcześniej muzykę" – informuje Sebastian Kowal, rzecznik Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, cytowany przez dziennikpolski24.pl.

Jedna petycja wystarczyła. Tak zmieniły się przepisy

Zmiany w regulaminie są efektem petycji jednego z mieszkańców Krakowa, który zwrócił uwagę, że obowiązujący zapis zakazujący "korzystania z radioodbiorników" nie przystaje do współczesnych realiów i nie obejmuje smartfonów ani nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

Petycja została uznana za zasadną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Następnie radni Koalicji Obywatelskiej przygotowali projekt uchwały, który 17 grudnia został przyjęty przez Radę Miasta Krakowa.

Komfort pasażerów priorytetem

W uzasadnieniu projektu uchwały jasno wskazano, że celem zmian jest poprawa warunków podróżowania:

"Wprowadzona zmiana jest pochodną petycji mieszkańca, w której postulowano wprowadzenie uszczegółowienia katalogu urządzeń elektronicznych, z których korzystanie przez pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie jest zakazane. Proponowana zmiana wprost wskazuje, że pasażerowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem zestawów głośnomówiących lub głośników multimedialnych. Jej celem jest poprawa komfortu pasażerów, korzystających z pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie".

Szerszy trend w miastach

Podobne regulacje funkcjonują już w wielu europejskich miastach, gdzie zarządcy transportu publicznego coraz częściej reagują na skargi pasażerów dotyczące hałasu. Eksperci ds. transportu publicznego podkreślają, że ograniczenie głośnych rozmów i muzyki nie tylko zwiększa komfort podróży, ale też wpływa na poczucie bezpieczeństwa i zmniejsza poziom stresu w zatłoczonych pojazdach. Kraków wpisuje się tym samym w trend stawiania na cichszą i bardziej przyjazną komunikację miejską.