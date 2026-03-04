Noc pełna ataków na Bliskim Wschodzie. Odpowiedź Iranu po uderzeniach USA i Izraela

Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że operacja przeciwko Iranowi przebiega dobrze, Teheranowi kończą się rakiety i stracił obronę powietrzną. Zapewnił, że Iran został już praktycznie pokonany militarnie, a USA niszczą jego zasoby rakiet, wyrzutni i marynarkę wojenną.

Pytany o najgorszy scenariusz zakończenia wojny, prezydent USA stwierdził, że byłoby nim, gdyby władze objął ktoś gorszy niż obecny reżim. Ocenił też, że syn obalonego szacha Iranu Reza Pahlawi jest "miłym człowiekiem", ale zauważył, że nie jest popularny w Iranie i dodał, że najlepiej, gdyby obecne władze w Iranie zastąpił "ktoś z wewnątrz", kto "zwróci władzę ludowi".

Przywódca USA stwierdził, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA użytkowania swoich baz wojskowych na południu kraju w związku z działaniami na Bliskim Wschodzie.

Jeżeli prezydent USA Donald Trump chce zrewidować stosunki handlowe z Hiszpanią, musi przestrzegać umów między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską – przekazały we wtorek cytowane przez agencję EFE źródła w hiszpańskim rządzie po zapowiedziach Trumpa o zerwaniu handlu z Hiszpanią.

Te same źródła zaznaczyły, że Hiszpania jest kluczowym członkiem NATO, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań i wnosi znaczący wkład w obronę terytorium Europy.

Trump wyraził we wtorek także niezadowolenie wobec Wielkiej Brytanii. Nie mamy tu do czynienia z Winstonem Churchillem - podkreślił, odnosząc się do premiera Keira Starmera.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wtorkowego spotkania z prezydentem USA w Białym Domu, stwierdził, że obaj przywódcy są zgodni, że "jeśli chodzi o pozbycie się reżimu w Teheranie, ale musimy omówić, co się stanie później".

Jesteśmy jednej myśli, jeśli chodzi o pozbycie się tego okropnego reżimu w Teheranie i musimy porozmawiać o tym, co się stanie "dzień po", jeśli oni odejdą - powiedział Merz. Kanclerz Niemiec zaznaczył, że konieczne jest omówienie wspólnej "strategii".

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przekazał we wtorek, że mimo "wyjątkowej sytuacji", struktury państwa działają, a naród jest zjednoczony.

"Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie z władzami prowincji, przekazując im potrzebne uprawnienia, proces decyzyjny jest szybki i dostosowany do lokalnych uwarunkowań" - napisał Pezeszkian na platformie X.

Władze Iranu bezpośrednio po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich ataków niemal całkowicie odcięły kraj od internetu. Utrudnia to zdobywanie i przekazywanie wiarygodnych informacji o sytuacji wewnątrz kraju.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował we wtorek, że wysyła w rejon Cypru niszczyciel rakietowy HMS Dragon oraz śmigłowce wyposażone w systemy zwalczania dronów. To reakcja Londynu na atak irańskiego drona na bazę brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w Akrotir na Cyprze, do którego doszło w niedzielę.

W wieczornym wystąpieniu telewizyjnym prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że konflikt w Iranie rozszerza się w regionie i wywiera poważne skutki na bezpieczeństwo. Przywódca przypomniał, że jego kraj łączą porozumienia obronne z Katarem, Kuwejtem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Macron poinformował o rozmieszczeniu samolotów Rafale i systemów obrony powietrznej. Potwierdził, że środki obrony powietrznej wysłane zostały na Cypr. Do brzegów tej wyspy - dodał - przybędzie wieczorem francuska fregata Languedoc. Potwierdził także, że lotniskowiec Charles de Gaulle, flagowy okręt francuskiej marynarki wojennej, obrał kurs w kierunku Morza Śródziemnego.

Siły Obronne Izraela (IDF) ogłosiły we wtorek, że w ciągu czterech dni ofensywy przeciwko Iranowi zrzuciła na ten kraj ponad 4 tys. bomb i uderzyła w 300 irańskich wyrzutni rakietowych. Jak dodano w tym czasie izraelskie myśliwce odbyły 1600 lotów.

Jednocześnie Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało we wtorek, że amerykańskie siły od początku operacji przeciwko Iranowi trafiły w ponad 2 tys. celów w tym kraju. Amerykańskie wojsko przekazało, że od soboty zaatakowano m.in. okręty irańskiej marynarki wojennej, okręty podwodne, centra dowodzenia.

Rzecznik IDF gen. Efi Defrin poinformował we wtorek, że izraelskie lotnictwo zniszczyło tajną bazę nuklearną na obrzeżach Teheranu, gdzie pracowano nad "rozwinięciem potencjału wymaganego do broni jądrowej". Podano także, że w wyniku izraelskich nalotów na stolicę Iranu zginął Daud Zalizadeh, najwyższy ranga irański dowódca odpowiedzialny za działania w Libanie. Izrael oprócz ataków na Iran walczy też z wspieranym przez Teheran libańskim Hezbollahem. Zalizadeh był tymczasowym szefem odpowiedzialnego za Liban dowództwa sił Al-Kuds, elitarnej jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Iran rozważa atak na siedzibę Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK) znajdującą się w bazie Aszraf-3 w Albanii - poinformowała służba prasowa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znanego też jako Gwardia Rewolucyjna, na swoim kanale na Telegramie.

Korpus zasugerował, że Albania, która od ponad dekady gości na swojej ziemi irańską opozycję, może być celem irańskiego odwetu, podobnie jak przed kilkoma dniami Akrotiri - brytyjska baza wojskowa na Cyprze.

Sygnalizując możliwe uderzenie w Albanie, IRGC dał do zrozumienia, że ma możliwości militarne, aby przenieść działania wojenne daleko poza Bliski Wschód.