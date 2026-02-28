"Przed atakami przedstawiciele USA poinformowali, że spodziewają się szybkiej reakcji Iranu na każdy atak, prawdopodobnie w postaci ataków rakietowych na amerykańskie bazy i ambasady" - poinformował "NYT".

USA spodziewają się odwetu Iranu. Celem mogą być bazy i ambasady

"Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje (cele związane z - PAP) amerykańskimi interesami w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz (na Bliskim Wschodzie - PAP) przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej (USA w regionie w ostatnich tygodniach - PAP)" - wyjaśnił dziennik.

W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie.