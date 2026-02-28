Amerykański prezydent podkreślił w nagraniu zamieszczonym na jego portalu społecznościowym Truth Social, że Iran próbował odbudować swój potencjał atomowy po zbombardowaniu przez USA w czerwcu zeszłego roku jego obiektów nuklearnych.

Trump zapewnił, że potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony, a jego marynarka wojenna zostanie "unicestwiona".

Trump ogłasza dużą operację wojskową przeciwko Iranowi. "Zniszczymy irański potencjał rakietowy i marynarkę"

Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju po zakończeniu obecnej operacji wojskowej. Kiedy skończymy, przejmijcie rządy. One będą wasze. To zapewne wasza jedyna szansa na kilka pokoleń – oznajmił.

Według niego irańskie wojsko musi wybrać między "immunitetem" a "pewną śmiercią".

Amerykański urzędnik powiedział agencji Reutera, że należy się spodziewać "kilkudniowej operacji" przeciwko Iranowi.