Dowództwo zastrzegło, że system obrony powietrznej nie jest w pełni szczelny, i zaapelowało o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa.
Wojsko przekazało następnie, że w kierunku Izraela wystrzelono kolejną salwę pocisków.
Eksplozje były słyszane w północnej części kraju, gdzie uruchomiono systemy obrony powietrznej po izraelsko-amerykańskim ataku na cele w Iranie. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach.
Iran potwierdza: IRGC wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela
Iran potwierdził, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki – podała w sobotę półoficjalna irańska agencja Tasnim.
IRGC poinformował o rozpoczęciu pierwszej fali szeroko zakrojonych ataków wymierzonych w Izrael.
