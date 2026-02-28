Dowództwo zastrzegło, że system obrony powietrznej nie jest w pełni szczelny, i zaapelowało o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa.

Wojsko przekazało następnie, że w kierunku Izraela wystrzelono kolejną salwę pocisków.

Eksplozje były słyszane w północnej części kraju, gdzie uruchomiono systemy obrony powietrznej po izraelsko-amerykańskim ataku na cele w Iranie. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach.

Iran potwierdza: IRGC wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela

Iran potwierdził, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki – podała w sobotę półoficjalna irańska agencja Tasnim.

IRGC poinformował o rozpoczęciu pierwszej fali szeroko zakrojonych ataków wymierzonych w Izrael.