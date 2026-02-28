w sobotę minister obrony Izraela poinformował, że państwo to przypuściło „prewencyjny atak” na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju". Prezydent USA Donald Trump natomiast poinformował, że armia USA rozpoczęła niedawno dużą operację bojową w Iranie.

Irańska agencja IRNA poinformowała, że w Teheranie słychać eksplozje i widać gęsty dym.

MSZ: Polacy nie ucierpieli w atakach. Polska reaguje na ataki w Iranie

Rzecznik MSZ odnosząc się do tej sytuacji przypomniał, że resort od dłuższego czasu wydaje ostrzeżenia dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

Apelujemy do obywateli RP przebywających w Iranie o jego opuszczenie. Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym do Izraela. W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym i ograniczoną dostępnością połączeń - zaznaczył Wewiór.

Podkreślił, że resort monitoruje sytuację bezpieczeństwa na bieżąco.

Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w porannych atakach ucierpieli obywatele Polski. Sytuacja w regionie pozostaje niestabilna. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - dodał rzecznik MSZ.