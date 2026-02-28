Irańska agencja IRNA podała, że w Teheranie słychać eksplozje i widać gęsty dym.

Ministerstwo transportu Izraela ogłosiło zamknięcie przestrzeni powietrznej kraju, a armia wprowadziła "zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy" z wyjątkiem kluczowych sektorów – podały izraelskie media i agencja Reuters. Wojsko ostrzegło mieszkańców, by przebywali blisko schronów "z powodu sytuacji w sferze bezpieczeństwa", i zaapelowało o unikanie podróży, o ile to możliwe.

Agencja Reuters poinformowała, że armia Izraela uderzyła w Teheranie najprawdopodobniej w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia. Irański urzędnik powiedział Reutersowi, że nie ma go w mieście i został przewieziony w bezpieczne miejsce.

Agencja Tasnim podała, że przestrzeń powietrzna nad Iranem została zamknięta.

Wcześniej irańskie media informowały o kilku wybuchach w stolicy. Według agencji Reuters i AP eksplozje było słychać w centrum oraz na północy i wschodzie Teheranu.

Wybuchy w kolejnych miastach, mieszkańcy uciekają z Teheranu

Eksplozje słychać w sobotę w kilku miastach Iranu poza Teheranem, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie - poinformowały irańskie media, w tym agencje Fars i IRNA. Odgłosy wybuchów słychać było też w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie. Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.