Czy w 2026 roku nadal obowiązuje zmiana czasu z zimowego na letni?

Debata na temat zmiany czasu trwa od lat, a w centrum uwagi często znajduje się jej negatywny wpływ na zdrowie i efektywność. Mimo tych zastrzeżeń, system zmiany czasu nadal funkcjonuje w wielu krajach, w tym w Polsce. Warto zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r., dotyczącym wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026, terminy zmian są jasno określone, co oznacza, że w 2026 roku zegarki przestawimy jeszcze dwa razy.

Kiedy zmiana czasu na letni w 2026 roku?

Zwyczajowo przejście z czasu zimowego na letni przypada na ostatni weekend marca. W 2026 roku, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, czas letni środkowoeuropejski zostanie wprowadzony w niedzielę 29 marca. W praktyce oznacza to, że w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00. W nocy z 28 lutego na 1 marca nie zmieniamy więc jeszcze czasu.

Zmiana czasu na letni w 2026 roku. Śpimy godzinę dłużej, czy krócej?

Podczas przechodzenia na czas letni „tracimy” jedną godzinę snu. Oznacza to, że w nocy z 28 na 29 marca śpimy o godzinę krócej. Wiele osób odczuwa negatywne skutki tej zmiany: może ona powodować zmęczenie, trudności ze snem i chwilowe zaburzenie rytmu dobowego. Niektóre badania wskazują nawet na zwiększone ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak zawały serca czy wzrost liczby wypadków drogowych w pierwszych dniach po zmianie czasu.

Kiedy likwidacja zmiany czasu?

Dyskusja nad zniesieniem zmiany czasu toczy się od wielu lat. W 2018 roku Parlament Europejski przyjął propozycję rezygnacji z tej praktyki, jednak do dziś państwa członkowskie nie wypracowały wspólnego stanowiska. Na chwilę obecną brak jest wiążących decyzji dotyczących zniesienia zmiany czasu w 2026 roku. Oznacza to, że Polska, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, nadal będzie stosować obecny system. W praktyce oznacza to, że w roku 2026 nadal będziemy przestawiać zegarki zarówno na czas letni, jak i zimowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów:

Czas letni środkowoeuropejski wprowadzony zostanie:

w 2026 roku – 29 marca.

Czas letni środkowoeuropejski odwoływany zostanie:

w 2026 roku – 25 października.

Jakie kraje zrezygnowały ze zmiany czasu?

Choć wciąż wiele państw stosuje system zmiany czasu, są kraje, które z niego zrezygnowały. Do takich państw należą m.in.: