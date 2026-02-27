Czy w 2026 roku nadal obowiązuje zmiana czasu z zimowego na letni?
Debata na temat zmiany czasu trwa od lat, a w centrum uwagi często znajduje się jej negatywny wpływ na zdrowie i efektywność. Mimo tych zastrzeżeń, system zmiany czasu nadal funkcjonuje w wielu krajach, w tym w Polsce. Warto zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r., dotyczącym wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026, terminy zmian są jasno określone, co oznacza, że w 2026 roku zegarki przestawimy jeszcze dwa razy.
Kiedy zmiana czasu na letni w 2026 roku?
Zwyczajowo przejście z czasu zimowego na letni przypada na ostatni weekend marca. W 2026 roku, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, czas letni środkowoeuropejski zostanie wprowadzony w niedzielę 29 marca. W praktyce oznacza to, że w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00. W nocy z 28 lutego na 1 marca nie zmieniamy więc jeszcze czasu.
Zmiana czasu na letni w 2026 roku. Śpimy godzinę dłużej, czy krócej?
Podczas przechodzenia na czas letni „tracimy” jedną godzinę snu. Oznacza to, że w nocy z 28 na 29 marca śpimy o godzinę krócej. Wiele osób odczuwa negatywne skutki tej zmiany: może ona powodować zmęczenie, trudności ze snem i chwilowe zaburzenie rytmu dobowego. Niektóre badania wskazują nawet na zwiększone ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak zawały serca czy wzrost liczby wypadków drogowych w pierwszych dniach po zmianie czasu.
Kiedy likwidacja zmiany czasu?
Dyskusja nad zniesieniem zmiany czasu toczy się od wielu lat. W 2018 roku Parlament Europejski przyjął propozycję rezygnacji z tej praktyki, jednak do dziś państwa członkowskie nie wypracowały wspólnego stanowiska. Na chwilę obecną brak jest wiążących decyzji dotyczących zniesienia zmiany czasu w 2026 roku. Oznacza to, że Polska, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, nadal będzie stosować obecny system. W praktyce oznacza to, że w roku 2026 nadal będziemy przestawiać zegarki zarówno na czas letni, jak i zimowy.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów:
Czas letni środkowoeuropejski wprowadzony zostanie:
- w 2026 roku – 29 marca.
Czas letni środkowoeuropejski odwoływany zostanie:
- w 2026 roku – 25 października.
Jakie kraje zrezygnowały ze zmiany czasu?
Choć wciąż wiele państw stosuje system zmiany czasu, są kraje, które z niego zrezygnowały. Do takich państw należą m.in.:
- Islandia – kraj ten pozostaje na czasie Greenwich (GMT) przez cały rok.
- Białoruś – zrezygnowała ze zmiany czasu w 2011 roku, decydując się na stałe pozostanie przy czasie letnim.
- Rosja – w 2014 roku zlikwidowała zmianę czasu i obecnie przez cały rok stosuje czas zimowy.
- Japonia, Chiny, Indie – kraje azjatyckie, w których zmiana czasu nigdy nie była stosowana na szeroką skalę.
- Argentyna, Peru, Ekwador – niektóre kraje Ameryki Południowej również zrezygnowały ze zmiany czasu ze względu na jej niewielką efektywność energetyczną.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję