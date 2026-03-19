W tej chwili składy w Europie, w USA i na Bliskim Wschodzie są puste albo prawie puste. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na pociski i systemy obrony powietrznej – stwierdził w rozmowie z CNBC Papperger.

"Jeśli wojna potrwa jeszcze miesiąc, nie będzie żadnych pocisków"

Szef Rheinmetallu ocenił, że "jeśli wojna potrwa jeszcze miesiąc, to praktycznie nie będziemy mieli już dostępnych pocisków".

To prosta kalkulacja. Jeśli produkujesz 60–70 tys. dronów, a cena jednego to 20–30 tys. dolarów, to jest to nic w porównaniu z kosztami walki z nimi – powiedział Papperger.

Jak dodał, przedstawiciele Rheinmetallu są obecnie na Bliskim Wschodzie, gdzie rozmawiają z partnerami zainteresowanymi zakupami systemów niemieckiego koncernu.

Wojna USA i Izraela z Iranem

Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem atakują od 28 lutego Iran, który przeprowadza na Bliskim Wschodzie kontruderzenia. Izrael zaatakował w środę wieczorem irańskie pole gazowe South Pars, największe znane złoża gazu na świecie. Iran odpowiedział nalotami na obiekty energetyczne w państwach Zatoki Perskiej, uderzając m.in. w kompleks Ras Laffan w Katarze, jeden z głównych światowych zakładów produkujących gaz LNG.