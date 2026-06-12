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Odbiorą Order Orła Białego Zełenskiemu? Jest informacja z Pałacu Prezydenckiego

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 17:23
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Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce
Wizyta prezydent Ukrainy w Polsce w grudniu 2025 r./East News
Od kilku dni opinie publiczną rozpala kwestia ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Chce tego prezydent Polski. "Polska nie może zaakceptować decyzji władz Ukrainy dotyczącej nadania jednostce armii ukraińskiej imienia bohaterów UPA" - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że Karol Nawrocki wstrzymuje się z decyzją ws. odebrania odznaczenia, bo daje mu czas na zmianę postanowienia.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, która zajęła się propozycją prezydenta Nawrockiego ws. odebrania tego orderu Zełenskiemu. Sprawa to pokłosie nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w tym kraju. Po posiedzeniu Kapituły poinformowano, że przedstawiła ona opinię prezydentowi, który podejmie decyzję w odpowiednim czasie. W czwartek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że "piłka jest po stronie ukraińskiej", która ma obecnie czas na to, by "odpowiednio przeanalizować", jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.

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Sikorski: przeszłość jest ważna, ale najważniejsza jest przyszłość

Do sprawy odniósł się w piątek w radiowej Trójce Radosław Sikorski. Na pytanie, czy prezydent Nawrocki zwracał się do MSZ o opinię ws. odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu, wicepremier odparł, że "rzeczywiście byłoby dobrze, aby uprzedzająco zapytać, jakie to może mieć skutki dla stosunków między Polską a Ukrainą". "A miałoby skutki poważne, bo to by w zasadzie zakończyło możliwość dialogu między prezydentami. (...) Natomiast do mnie takie zapytanie nie dotarło" - powiedział. Jak jednocześnie stwierdził, ma wrażenie, że Nawrocki „zrozumiał, że się zagalopował” w tej sprawie. "Bo proszę zauważyć, od wielu dni mamy milczenie ze strony pana prezydenta. Może zrozumiał, że polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje" - dodał. Pytany o stanowisko MSZ w sprawie orderu Zełenskiego, zastrzegł, że decyzje dotyczące odznaczeń należą do głowy państwa. - "Przyznawanie odznaczeń to jest wyłączna prerogatywa prezydenta (...). Ja uważam, że sprawy historyczne są bardzo ważne, ale IPN-y polski i ukraiński nie powinny rządzić stosunkami politycznymi między naszymi krajami. Przeszłość jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest przyszłość" - zaznaczył.

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Nawrocki czeka, aż Zełenski zmieni zdanie

Na antenie TV Republika Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, mówił, kiedy można się spodziewać decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Jeszcze kilka dni poczekamy. Nie ulegajmy presji. Na pewno żadnej decyzji pan prezydent nie podejmie przed wylotem do USA" - zaznaczył, wspominając o zaproszeniu Nawrockiego na urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Prezydencki rzecznik nie odpowiedział wprost na pytanie o to, jaka była opinia Kapituły. "Dyplomacja lubi ciszę" - podkreślił. "Prezydent Nawrocki dokładnie powiedział, co zrobi, jeżeli prezydent Zełenski nie zmieni zdania. Nie możemy takiej sytuacji zaakceptować.(...) Dyplomacja kieruje się zasadami wzajemności, więc ta decyzja musi się spotkać z twardą reakcją" - stwierdził.

 

- Jeszcze chwilę poczekamy, czy Prezydent Zełeński zmieni swoją decyzję. Nie możemy takiej sytuacji zaakceptować. To jest wymiar symboliczny - wyjaśnił prezydencki minister.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiorder orła białego
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Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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