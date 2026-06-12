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Marcin Romanowski przerywa milczenie. Zamieścił nowy wpis w sieci

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 17:23
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Marcin Romanowski
Marcin Romanowski przerwa milczenie. Zamieścił nowy wpis w sieci/PAP Archiwalny
Marcin Romanowski nie przebywa już w Budapeszcie. Podobnie jak Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Jak wynika z medialnych doniesień może obecnie przebywać w Turcji. Teraz przerwał milczenie. Zamieścił w sieci wpis. "Bezpieczeństwo stanie się wspomnieniem" - pisze. Co dokładnie ma na myśli?

Marcin Romanowski, podobnie jak Zbigniew Ziobro, ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Opuścił stolicę Węgier, czyli Budapeszt i może przebywać obecnie, jak wynika z doniesień mediów, w Turcji.

Marcin Romanowski przerywa milczenie

Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy i jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry przerwał milczenie i zamieścił w sieci pełen pesymizmu wpis.

Marcin Romanowski pisze o Tusku i bezpieczeństwie

Rząd Tuska milczy i liczy na to, że nie zauważymy, że już jutro pakt migracyjny wchodzi w życie. Od jutra Polska zacznie się zmieniać. Bezpieczeństwo stanie się wspomnieniem - napisał Romanowski. Pod wpisem pojawiło się ponad tysiąc komentarzy. Niektórzy internauci pisali w nich, by wrócił do Polski.

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Gdzie ukrywa się Marcin Romanowski?

8 czerwca węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło rozpoczęcie procesu weryfikacji statusów uchodźcy przyznanych obywatelom Unii Europejskiej z przyczyn politycznych. Zbigniew Ziobro przebywał w Budapeszcie od listopada 2025 roku a Romanowski od grudnia 2024 roku. Ten pierwszy przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Co dokładnie dzieje się z Marcinem Romanowskim, nie wiadomo. Jak donosiły polskie media miał przebywać w Serbii i Chorwacji, a obecnie na terenie Turcji.

Marcin Romanowski w resorcie kierowanym przez Ziobro odpowiadał m.in. za nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości. Nieprawidłowości z tym związane bada obecnie Prokuratura Krajowa. W październiku 2024 roku postawiono mu 11 zarzutów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: marcin romanowskiwpispakt migracyjny
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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