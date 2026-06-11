TV Republika znowu zbiera pieniądze

TV Republika ogłosiła kolejną zbiórkę pieniędzy. Stacja Tomasza Sakiewicza tym razem chce wybrać się do USA. Po co? W najbliższą niedzielę Donald Trump będzie obchodził urodziny.

Stacja chce tam wysłać ekipę, która będzie relacjonować to wydarzenie. Chcemy wysłać tam ekipę, która będzie relacjonowała - mówił Tomasz Sakiewicz na antenie TV Republika.

TV Republika potrzebuje 175 tys. zł

Musimy na szybko zmontować studio w Waszyngtonie - apelował Sakiewicz. TV Republika potrzebuje na przygotowanie studia 175 tys. zł. Zbiórka, podobnie jak pozostałe, jest promowana na antenie stacji. Licznik widoczny na ekranie na ten moment pokazuje, że zebrano 15 proc. Taki jest aktualny stan wpłat.

Tomasz Sakiewicz wyjaśnił, że ze względu na brak sponsorów jest to projekt trudny do realizacji. Nie będziemy mieli pewnie sponsorów na to wydarzenie. Chociaż gdyby to był normalny kraj i normalny rynek, to by zabijali się, żeby przy tej oglądalności i błagali o to, kto pierwszy - mówił szef TV Republika.

Na co TV Republika już zbierała pieniądze?

To kolejna zbiórka, jaką w ostatnim czasie organizuje stacja Tomasza Sakiewicza. Podczas emisji programów tej stacji zbierano również m.in.

500 tys. zł na transmisję zaprzysiężenia prezydenta

5,5 mln zł na wóz transmisyjny

200 tys. zł na debatę prezydencką w Końskich

500 tys. zł na system ochrony

1 mln zł na ściany wideo

600 tys. zł na scenografię

1 mln zł na kamery studyjne

1 mln zł na oświetlenie.

TV Republika od kilku tygodni zbiera również na drugą edycję konferencji CPAC Polska.