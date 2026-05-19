Dziennik Gazeta Prawana logo

Ks. Sowa zamieścił wpis o asystentce szefa TV Republika. Dostał wezwanie do arcybiskupa

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 17:05
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Reporter archiwum 2023 09
Ks. Sowa zamieścił wpis o asystentce szefa TV Republika. Dostał wezwanie do arcybiskupa/East News
Ksiądz Kazimierz Sowa został Metropolita warszawski abp Adrian Galbas wezwał na rozmowę księdza Kazimierza Sowę - donosi Telewizja Republika. Powodem ma być uszczypliwy komentarz księdza ws. interwencji policji w mieszkaniu redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza. Słowa Sowy arcybiskup uznał za "niedopuszczalne".

Policja w domu Tomasza Sakiewicza

Pod koniec ubiegłego tygodnia media obiegła informacja o tym, że policja weszła do domu redaktora naczelnego TV Republika. Policja siłą wtargnęła do mojego domu, skuła moją asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się tu jakieś dziecko - opowiadał na antenie swojej stacji Tomasz Sakiewicz.

Ksiądz Kazimierz Sowa drwi z influencerów w Dubaju. Takie słowa padły
Ksiądz Kazimierz Sowa drwi z influencerów w Dubaju. Takie słowa padły

Jak tłumaczyła policja, funkcjonariusze otrzymali, jak się potem okazało fałszywe zgłoszenie, że w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu.

Ksiądz Sowa zamieścił wpis o asystentce szefa TV Republika

W sieci pojawiły się liczne komentarze na ten temat. Jeden z nich zamieścił ksiądz Kazimierz Sowa. Duchowny wspomniał w nim o obecności asystentki w domu naczelnego TV Republika. "…to mówicie, że asystentki redaktorów, zwłaszcza naczelnych, mają obowiązek świadczenia pracy w systemie 24/7 ze szczególnym uwzględnieniem przebywania w ich, tzn. owych redaktorów, mieszkaniach prywatnych? Ciekawe, byłem red.nacz. długie lata, ale nie wiedziałem P.S. dzięki za mema. Pasuje" - napisał ks. Sowa na Facebooku.

Ksiądz Sowa wezwany na rozmowę do arcybiskupa

Słowa te nie przeszły bez echa. TV Republika poprosiła o komentarz Archidiecezję Warszawską. To na jej terenie pracuje ks. Sowa. Odpowiedziano, że abp Galbas uważa wpis Sowy za "niedopuszczalny" i nakazał jego usunięcie.

Wpis, co prawda zniknął, ale to nie koniec sprawy. Ksiądz Sowa został wezwany do siedziby Archidiecezji Warszawskiej na rozmowę z abp. Adrianem Galbasem.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: TV RepublikawpisTomasz Sakiewiczksiądz kazimierza sowa
Powiązane
Tomasz Sakiewicz
Szef BBN chce informacji o "nękaniu dziennikarzy TV Republika". MSWiA odpowiada
Sakiewicz
Policja w domu szefa TV Republika. "Przeszukali mi mieszkanie bez nakazu"
Sakiewicz
TV Republika znowu prosi widzów o pieniądze. Na co potrzeba 300 tys. zł?
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKs. Sowa zamieścił wpis o asystentce szefa TV Republika. Dostał wezwanie do arcybiskupa »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Reporter archiwum 2023 09
Ks. Sowa zamieścił wpis o asystentce szefa TV Republika. Dostał wezwanie do arcybiskupa
Screen z Telewizji Republika
Afera Sakiewicza eskaluje. "To nie jest dziennikarstwo, TV Republika przekroczyła granicę"
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa o zachowaniu europosłów PiS: Współczuję tej głupoty
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj