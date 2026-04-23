Tydzień temu TV Republika apelowała widzów o regularne wpłaty na rzecz stacji. Jak tak dalej pójdzie, to do końca miesiąca nie dociągniemy. Proszę wspierać naszą telewizję, bo chciałbym się mieć z kim kłócić i o co kłócić - mówił na antenie Miłosz Kłeczek. Na antenie pokazano wykres ze spadającą linią wpłat.

TV Republika znowu prosi o pieniądze

Teraz stacja ogłosiła kolejną zbiórkę. Na ekranie pojawił się licznik z biało-czerwonymi flagami. Na co tym razem zamierza zbierać TV Republika? "Potrzebujemy 300 000 zł na transmisję z uroczystości 3 maja" - czytamy. Powrót do tej formy wsparcia widzów nastąpił po kilku miesiącach przerwy. W czwartek 23 kwietnia po południu zebranych pieniędzy było 12 proc. z 300 tys. złotych.

"Chcemy zrobić porządną transmisję"

Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Piotrem Nisztorem wyjaśnił, że TV Republika chce przygotować profesjonalną transmisję z obchodów 3 maja. Chcemy zrobić porządną transmisję 3 maja. Chcemy, żeby te święta wyglądały tak, jak powinny wyglądać. Mamy wybranego demokratycznie prezydenta dzięki temu, że istniała wolna debata. Nie damy rady zrobić porządnych uroczystości. Nie damy rady transmitować tego, tak jak powinno się, jeśli nie będziemy mieli na to funduszy - mówił szef TV Republika.

Wiemy, jak ścigani są ludzie, którzy nas wspierają. Wiemy, jak niszczone są nasze fundacje i media. Nie chcę dzisiaj tego ujawniać, ale ostatnie rzeczy są naprawdę przerażające. Możemy być dumni, możemy razem zrobić wspaniałą transmisję 3 maja, jak ze Święta Wojska Polskiego - dodał Sakiewicz.

Przy okazji szef TV Republika uderzył w TVP oraz MON. Właśnie Niezalezna.pl opublikowała, że MON zapłacił telewizji, co nie może się zlikwidować, prawie 1 mln zł za to, żeby transmitowała to, za co już dostaje pieniądze, bo to należy do jej obowiązków. My za transmisję z zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, którą wszyscy chwalili jako świetnie zrealizowaną, i transmisję ze Święta Wojska Polskiego, zapłaciliśmy kilkaset tysięcy mniej, za te dwie - mówił szef TV Republika.

Na co TV Republika zbierała pieniądze?

To nie jedyna zbiórka, jaką w ostatnim czasie prowadziła TV Republika. Podczas emisji programów tej stacji zbierano również m.in.

500 tys. zł na transmisję zaprzysiężenia prezydenta

5,5 mln zł na wóz transmisyjny

200 tys. zł na debatę prezydencką w Końskich

500 tys. zł na system ochrony

1 mln zł na ściany wideo

600 tys. zł na scenografię

1 mln zł na kamery studyjne

1 mln zł na oświetlenie.

TV Republika od kilku tygodni zbiera również na drugą edycję konferencji CPAC Polska.