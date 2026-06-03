Przedterminowe wybory w Krakowie. Kandydat PiS o swojej strategii na zwycięstwo

O tym, że wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa poinformował we wtorek rzecznik partii Rafał Bochenek, po zakończeniu spotkania władz ugrupowania.

Z kim do wyborów?

Drewnicki od 12 lat jest radnym miejskim. Pochodzi z Nowej Huty. Ukończył ochronę środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest żonaty, ma dwie córki. Jestem gotowy do tego, by stanąć w szranki, starać się o prezydenturę – powiedział Drewnicki. Dodał, że z racji tego, że jest radnym oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, "zna blaski i cienie Krakowa".

Zapytany, czy będzie starał się o poparcie komitetu inicjatorów referendum odwoławczego poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO), odpowiedział, że wspierał przewodniczącego rady dzielnicy Stare Miasto Jana Hoffmana, twarz komitetu referendalnego, podczas sesji miejskich i akcji referendalnej, jednak w kwestii wyborów nie było żadnych rozmów.

Michał Drewnicki: Tego sobie nie wyobrażam

Zostałem nominowany jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, na tym się skupiam – zaznaczył Drewnicki i dodał, że zawsze jest gotowy, aby rozmawiać o propozycjach dla miasta i o tym co boli mieszkańców z osobami, które troszczą się o miasto, także z Janem Hoffmanem.

Zapytany o to, czy ograniczy strefę czystego transportu (SCT), która – według badania exit poll – była głównym powodem odwołania Miszalskiego – podkreślił, że nie wyobraża sobie sytuacji, aby strefa w obecnej formie została utrzymana. Przypomniał, że jako radny głosował przeciwko SCT.

Co z SCT i długiem miasta?

Drewnicki zaznaczył, że decyzje o tym, jak będzie wyglądała SCT, zapadną po uzgodnieniach z mieszkańcami, "którzy brali udział w protestach, w konsultacjach, a których prezydent Miszalski głosy wyrzucił do śmietnika".

Jeżeli chodzi o dług miasta Drewnicki ocenił, że jest to trudny, wielowątkowy temat. Według niego trzeba będzie dokładnie przyjrzeć się wydatkom miasta i ukrócić te "niekonieczne, bzdurne fanaberie typu gazeta w nakładzie 220 tys. za 3,5 mln zł".

Kandydat PiS przyznał, że zarówno kampania, jak i sama kadencja będą "trudniejsze", ponieważ "prezydent Miszalski pozostawił bałagan w Krakowie" i podczas dwuipółletniej kadencji trudno będzie bardzo dużo zrobić. Sądzę, że ta kadencja skupi się na naprawianiu tych błędów i tego, co zepsuli w ostatnich latach – powiedział Drewnicki. Zapowiedział, że konkretne propozycje programowe będzie prezentował w najbliższych tygodniach.

Referendum w Krakowie

W referendum 24 maja Krakowianie odwołali Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Kandydaci na prezydenta Krakowa

KO dotychczas nie przedstawiła nazwiska swojego kandydata. Konfederacja ogłosiła, że jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Konfederację Korony Polskiej ma reprezentować Michał Klimek. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.