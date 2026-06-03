Dziennik Gazeta Prawana logo

Przedterminowe wybory w Krakowie. Kandydat PiS o swojej strategii na zwycięstwo

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 06:56
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Michał Drewnicki
Przedterminowe wybory w Krakowie. Kandydat PiS o swojej strategii na zwycięstwo/Agencja Gazeta
Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki powiedział, że jest gotów do walki o prezydenturę. Trzeba będzie dokładnie przyjrzeć się wydatkom miasta i ukrócić "niekonieczne, bzdurne fanaberie". Nie wyobrażam sobie, aby strefa czystego transportu w obecnej formie została utrzymana - mówił.

O tym, że wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa poinformował we wtorek rzecznik partii Rafał Bochenek, po zakończeniu spotkania władz ugrupowania.

Z kim do wyborów?

Drewnicki od 12 lat jest radnym miejskim. Pochodzi z Nowej Huty. Ukończył ochronę środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest żonaty, ma dwie córki. Jestem gotowy do tego, by stanąć w szranki, starać się o prezydenturę – powiedział Drewnicki. Dodał, że z racji tego, że jest radnym oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, "zna blaski i cienie Krakowa".

Zapytany, czy będzie starał się o poparcie komitetu inicjatorów referendum odwoławczego poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO), odpowiedział, że wspierał przewodniczącego rady dzielnicy Stare Miasto Jana Hoffmana, twarz komitetu referendalnego, podczas sesji miejskich i akcji referendalnej, jednak w kwestii wyborów nie było żadnych rozmów.

Michał Drewnicki: Tego sobie nie wyobrażam

Zostałem nominowany jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, na tym się skupiam – zaznaczył Drewnicki i dodał, że zawsze jest gotowy, aby rozmawiać o propozycjach dla miasta i o tym co boli mieszkańców z osobami, które troszczą się o miasto, także z Janem Hoffmanem.

Zapytany o to, czy ograniczy strefę czystego transportu (SCT), która – według badania exit poll – była głównym powodem odwołania Miszalskiego – podkreślił, że nie wyobraża sobie sytuacji, aby strefa w obecnej formie została utrzymana. Przypomniał, że jako radny głosował przeciwko SCT.

Co z SCT i długiem miasta?

Drewnicki zaznaczył, że decyzje o tym, jak będzie wyglądała SCT, zapadną po uzgodnieniach z mieszkańcami, "którzy brali udział w protestach, w konsultacjach, a których prezydent Miszalski głosy wyrzucił do śmietnika".

Jeżeli chodzi o dług miasta Drewnicki ocenił, że jest to trudny, wielowątkowy temat. Według niego trzeba będzie dokładnie przyjrzeć się wydatkom miasta i ukrócić te "niekonieczne, bzdurne fanaberie typu gazeta w nakładzie 220 tys. za 3,5 mln zł".

Kandydat PiS przyznał, że zarówno kampania, jak i sama kadencja będą "trudniejsze", ponieważ "prezydent Miszalski pozostawił bałagan w Krakowie" i podczas dwuipółletniej kadencji trudno będzie bardzo dużo zrobić. Sądzę, że ta kadencja skupi się na naprawianiu tych błędów i tego, co zepsuli w ostatnich latach – powiedział Drewnicki. Zapowiedział, że konkretne propozycje programowe będzie prezentował w najbliższych tygodniach.

Referendum w Krakowie

W referendum 24 maja Krakowianie odwołali Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Kandydaci na prezydenta Krakowa

KO dotychczas nie przedstawiła nazwiska swojego kandydata. Konfederacja ogłosiła, że jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Konfederację Korony Polskiej ma reprezentować Michał Klimek. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PiSKrakówkandydat
Powiązane
Flis
Kto zostanie prezydentem Krakowa? Prof. Jarosław Flis wskazał faworyta
Aleksander Miszalski
Jest pierwsza kandydatka na prezydenta Krakowa. Powołała się na słowa Kaczyńskiego
referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Są oficjalne wyniki
oprac. Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzedterminowe wybory w Krakowie. Kandydat PiS o swojej strategii na zwycięstwo »
Zobacz
|
Nowa Skoda Vision O to nowa Skoda Octavia
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Nowa Kia Seltos już dostępna na polskim rynku
Nowa Kia już w Polsce. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Telewizor, PRL
Ciekawostki z czasów PRL. Młodzi polegną, starsi będą święcić triumfy. Quiz
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Policja kontroluje kierowcę
Od dziś nowe badanie kierowców. Na czym polega zasada 1 metra?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj