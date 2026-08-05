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Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Polacy wystawili mu ocenę [SONDAŻ]

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:48
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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki/Shutterstock
Pierwszy rok kadencji Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim dobiega końca, a Polacy właśnie podsumowali jego dotychczasowe działania. Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że przychylne opinie przeważają nad krytyką. Głowa państwa zyskała poparcie wykraczające poza sam elektorat Prawa i Sprawiedliwości.

W czwartek mija rok, odkąd Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP. Z tej okazji Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie na zlecenie "Super Expressu". Ankieterzy zrealizowali je w dniach 16–17 lipca na reprezentatywnej próbie 1021 dorosłych Polaków. Liczby pokazują jasny podział społeczeństwa, ale z wyraźną przewagą ocen pozytywnych:

  • 47 proc. ankietowanych ocenia pierwszy rok prezydentury dobrze.
  • 43 proc. badanych wystawia prezydentowi ocenę negatywną.
  • 10 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Prezydent wyprzedza własne zaplecze polityczne

Wyniki badania niosą za sobą ważny sygnał dla całej sceny politycznej. Karol Nawrocki zgromadził bowiem większe poparcie niż partia Prawo i Sprawiedliwość, z której środowiska się wywodzi.

Sprawę jednoznacznie komentuje dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego i autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory". Zauważa on, że prezydent zrealizował trudny cel – przekonał do siebie znacznie szersze grono odbiorców niż tylko twardy elektorat jednego ugrupowania.

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Jak Nawrockiemu udało się zdobyć zaufanie Polaków?

Skąd bierze się wysoka ocena głowy państwa? Zdaniem Sergiusza Trzeciaka kluczowe okazały się konkretne decyzje w polityce międzynarodowej oraz stanowcze gesty dyplomatyczne. Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych – podkreśla dr Sergiusz Trzeciak.

Ekspert wskazuje przede wszystkim na zmianę dotychczasowego kursu wobec Ukrainy oraz głośną decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu. To właśnie te ruchy zjednały Nawrockiemu przychylność wielu nieprzekonanych dotąd wyborców.

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Źródło Super Express
Tematy: PiSsondażKarol Nawrocki
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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