Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Polacy wystawili mu ocenę [SONDAŻ]

W czwartek mija rok, odkąd Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP. Z tej okazji Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie na zlecenie "Super Expressu". Ankieterzy zrealizowali je w dniach 16–17 lipca na reprezentatywnej próbie 1021 dorosłych Polaków. Liczby pokazują jasny podział społeczeństwa, ale z wyraźną przewagą ocen pozytywnych:

47 proc. ankietowanych ocenia pierwszy rok prezydentury dobrze.

ankietowanych ocenia pierwszy rok prezydentury dobrze. 43 proc. badanych wystawia prezydentowi ocenę negatywną.

badanych wystawia prezydentowi ocenę negatywną. 10 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Prezydent wyprzedza własne zaplecze polityczne

Wyniki badania niosą za sobą ważny sygnał dla całej sceny politycznej. Karol Nawrocki zgromadził bowiem większe poparcie niż partia Prawo i Sprawiedliwość, z której środowiska się wywodzi.

Sprawę jednoznacznie komentuje dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego i autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory". Zauważa on, że prezydent zrealizował trudny cel – przekonał do siebie znacznie szersze grono odbiorców niż tylko twardy elektorat jednego ugrupowania.

Jak Nawrockiemu udało się zdobyć zaufanie Polaków?

Skąd bierze się wysoka ocena głowy państwa? Zdaniem Sergiusza Trzeciaka kluczowe okazały się konkretne decyzje w polityce międzynarodowej oraz stanowcze gesty dyplomatyczne. Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych – podkreśla dr Sergiusz Trzeciak.

Ekspert wskazuje przede wszystkim na zmianę dotychczasowego kursu wobec Ukrainy oraz głośną decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu. To właśnie te ruchy zjednały Nawrockiemu przychylność wielu nieprzekonanych dotąd wyborców.