Dziennik.pl logo

Kilkanaście osób w szpitalu, w tym dzieci. Podejrzenie masowego zatrucia w restauracji

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:26
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
szpital
Do szpitala trafiło 16 osób/Shutterstock
Szesnaście osób trafiło do szpitali po podejrzeniu masowego zatrucia w restauracji pod Tomaszowem Lubelskim (woj. lubelskie). Wśród nich są dzieci, uczestnicy obozu sportowego. Jak przekazała policja, ich stan jest stabilny i nie zagraża życiu.

Do zatrucia doszło we wtorek w Kolonii-Łaszczówce (woj. lubelskie). Informacje o tym podał portal InfoTomaszów.pl, cytowany przez RMF.

W restauracji jadły dzieci z obozu piłkarskiego

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Biłgoraju. W lokalu przebywało około 50 osób, w tym uczestnicy obozu piłkarskiego z województwa podkarpackiego - dzieci w wieku od 9 do 12 lat. To właśnie one mają stanowić większość osób objętych pomocą medyczną.

Nie żyje Błażej Gancarczyk. Zespół Feel żegna zmarłego przyjaciela
Nie żyje Błażej Gancarczyk. Zespół Feel żegna zmarłego przyjaciela

Klasyczne objawy zatrucia pokarmowego

U poszkodowanych wystąpiły klasyczne objawy zatrucia - wymioty i biegunka. Wszyscy byli przytomni. Wstępnie służby podejrzewają zatrucie pokarmowe. Poszkodowanym natychmiast udzielono pomocy. Jak informuje portal, skierowano tam kilka zespołów ratownictwa medycznego, liczne zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie nie było jednak potrzeby transportowania żadnego z poszkodowanych drogą lotniczą. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowieszpitalzatrucie
Powiązane
wojna, Ukraina, Kijów
Nocny paraliż stolicy Ukrainy. Służby walczą z wyciekiem amoniaku
Minister ?urek podsumowuje rok pracy
"Puszczenie oka do swojego środowiska". Ostre słowa ministra sprawiedliwości o decyzji prezydenta
Trump announces an executive order establishing the Presidential Military Spouse Commission
Trump zapowiedział, kiedy cieśnina Ormuz może zostać otwarta. Stawia Iranowi ultimatum
Ekstremalne upały z temperaturą sięgającą 40 stopni Celsjusza oraz groźne burze z silnym wiatrem i gradobiciem - to powszechne zjawiska w środę 5 sierpnia w Polsce
Prognoza pogody na środę i czwartek: dwie doby walki z żywiołem – niebezpieczny upał, niszczycielskie nawałnice
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTyle będzie wynosić emerytura Lecha Wałęsy: Dorobię sobie u kapitalistów zachodnich »
Zobacz
|
Silhouette,Soldier,Carrying,Little,Boy,On,His,Shoulder,From,Fire.
III wojna światowa. Jak dokładnie brzmiała przepowiednia siostry Łucji?
Sławomir Mentzen
Niemiec szydzi z Polaków: Afroamerykanie Europy. Dać wam paczkę chusteczek jako reparacje?
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Wskazał nowy cel Moskwy. "Putin dąży do całkowitego zniszczenia"
Policjanci kontrolują prawo jazdy kierowcy
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał ostateczną datę i nową, wyższą cenę dokumentu
Morozowski
Andrzej Morozowski nie żyje. Tak na wizji mówił o swojej chorobie
matura angielski 2026 kiedy ile trwa o której godzinie się zaczyna
Aż 96 osób na jedno miejsce. Padł rekord w tegorocznej rekrutacji
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj