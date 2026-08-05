Kilkanaście osób w szpitalu, w tym dzieci. Podejrzenie masowego zatrucia w restauracji

Do zatrucia doszło we wtorek w Kolonii-Łaszczówce (woj. lubelskie). Informacje o tym podał portal InfoTomaszów.pl, cytowany przez RMF.

W restauracji jadły dzieci z obozu piłkarskiego

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Biłgoraju. W lokalu przebywało około 50 osób, w tym uczestnicy obozu piłkarskiego z województwa podkarpackiego - dzieci w wieku od 9 do 12 lat. To właśnie one mają stanowić większość osób objętych pomocą medyczną.

Klasyczne objawy zatrucia pokarmowego

U poszkodowanych wystąpiły klasyczne objawy zatrucia - wymioty i biegunka. Wszyscy byli przytomni. Wstępnie służby podejrzewają zatrucie pokarmowe. Poszkodowanym natychmiast udzielono pomocy. Jak informuje portal, skierowano tam kilka zespołów ratownictwa medycznego, liczne zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie nie było jednak potrzeby transportowania żadnego z poszkodowanych drogą lotniczą. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.