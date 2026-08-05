Prognoza pogody na środę i czwartek: dwie doby walki z żywiołem – niebezpieczny upał, niszczycielskie nawałnice

Upał niemal saharyjski – 35-39 stopni. Gdzie największe zagrożenie

Największe upały 31-35 stopni w cieniu dziś zaatakują południowo-wschodnią Polskę. Nawet 40 stopni w cieniu zanotują termometry w pasie od południowych gmin województwa mazowieckiego po północnowschodnie gminy Małopolski i północnozachodnie tereny województwa podkarpackiego.

Niewiele mniej ciepła zaleje pozostałe części Polski wchodniej i zachodniej oraz centrum– zwłaszcza Mazowsze, południowa część woj. podlaskiego i cała Lubelszczyzna.

W tym tle 26-30 stopni nad Bałtykiem jawi się jako oaza chłodu. Liczbowo nie najgorzej bo .28-32 stopni Celsjusza w cieniu rysuje się też temperatura w północnym paśmie Polski – od Szczecina po Białystok.

Jednak nadal są to temperatury wysokie niosące takie same zagrożenia jak te 6-8 stopni wyższe.

Burze i intensywne opady deszczu – największe zagrożenia tam gdzie mniejsze upały

Zupełnie inaczej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – ImiGW, prognozuje tereny występowania największych zagrożeń burzowych w środę 05.08.2026.

Generalnie jest to zachodnia Polska, a najgroźniejsze burze w zmasowanej ilości wystąpią w południowej części woj. lubuskiego oraz na Opolszczyźnie. Mniej intensywne to obszar od północnego zachodu w stronę południowego wschodu Polski.

Jak przestrzega IMiGW zjawiska towarzyszące burzom to: intensywne opady deszczu przeważnie do 35 mm, lokalnie przy kumulacji zwłaszcza na południowym zachodzie do 55 mm oraz wiatr w porywach do 70 km/h, a lokalnie około 90 km/h.

Możliwe są także opady gradu.

Rozwój burz będzie dziś możliwy w północnej oraz zachodniej części kraju, natomiast w centrum szansa na ich wystąpienie jest niewielka.

Najbardziej aktywne zjawiska wystąpią po południu i wieczorem na krańcach północno-zachodnich oraz na południowym zachodzie, gdzie nasunie się front wraz z poprzedzającą go linią zbieżności dolnego pola wiatru.