Polska 2050 skarży się na TV Republika

Pismo, które do KRRiT wpłynęło w piątek, 31 lipca, zostało złożone przez członków partii Polska 2050. To oni zarzucają Miłoszowi Kłeczkowi m.in. obrażanie zaproszonych gości, stosowanie personalnych ataków, szerzenie mowy nienawiści oraz podsycanie społecznych emocji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Miłosz Kłeczek w ogniu krytyki Polski 2050

W treści skargi można przeczytać, że dziennikarz używa języka propagandy i uniemożliwia politykom swobodne przedstawianie swoich stanowisk oraz powiela niezweryfikowane treści bez zachowania standardów rzetelności i obiektywizmu.

"Przekroczył granice dopuszczalnej krytyki dziennikarskiej i swobody wypowiedzi" - czytamy w piśmie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na razie nie zareagowała na te zarzuty. Bojkot TV Republika i programów Miłosza Kłeczka to decyzja, którą członkowie Polski 2025 podjęli po dwóch ostatnich wystąpieniach polityków w audycjach prowadzonych przez dziennikarza stacji.

28 lipca gościem programu był poseł Łukasz Osmalak, a dwa dni później w studiu pojawił się Kamil Wnuk. Jeden z polityków został wyrzucony ze studia. Na razie nie wiadomo, czy bojkot będzie dotyczył tylko programów Miłosza Kłeczka, czy też innych formatów w TV Republika.

Okazuje się, że niektóre osoby nazywane dziennikarzami, no bo nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, wychodzą poza pewien ton zachowania i tak było w przypadku Miłosza Kłeczka - mówił Kamil Wnuk w TOK FM. Dodał, że TV Republika "bliżej do propagandy niż do rzetelnego przekazywania informacji".

Inne ugrupowania też bojkotują TV Republika

Kamil Wnuk powiedział także, że nie tylko Polska 2050 postanowiła zbojkotować program Miłosza Kłeczka. Inne ugrupowania tworzące koalicję rządzącą również dołączają do tej inicjatywy. Natomiast też się cieszę i dziękuję tutaj, bo wiem, że inne partie polityczne, może nie będę mówił szczegółów, bo oni nie zrobili tego oficjalną informacją, ale też będą bojkotować, no może poza tymi prawicowymi partiami, które się teraz łączą i dzielą, to faktycznie wszystkie pozostałe dały informację mniej lub bardziej oficjalnie, żeby bojkotować tego pana, który chce się nazywać dziennikarzem - stwierdził Wnuk.