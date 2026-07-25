Rewolucja w TV Republika. Danuta Holecka przekazała pilną wiadomość

Historyczna transmisja TV Republika

W pierwszym meczu, który odbył się w czwartek Raków na własnym stadionie wygrał 3:1. Zwycięstwo ekipy prowadzonej przez Dawida Kroczka można było na żywo śledzić w "Kanale Sportowym"

Również rewanżowy pojedynek "Medalików" z Maltańczykami będzie można obejrzeć przed telewizorem. Relację z tego spotkania przeprowadzi TV Republika. O historycznej, bo pierwszej na antenie tej stacji transmisji polskiego klubu w europejskich pucharach poinformowała Danuta Holecka. Mamy dla Państwa ważną wiadomość. Republika pokaże transmisję z meczu na Malcie, który zdecyduje o awansie Rakowa Częstochowa do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji pod egidą UEFA.

W czwartek mecz na antenie TV Republika

Rewanżowy mecz pomiędzy Valletta FC a Rakowem Częstochowa zaplanowano na 30 lipca. Początek o godzinie 19:30. Na antenie TV Republika spotkanie Polaków z Maltańczykami skomentują skomentują Rafał Patyra i Łukasz Ciona.

Zespół spod Jasnej Góry jest zdecydowanym faworytem dwumeczu. Każdy inne rozstrzygnięcie niż awans Rakowa do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji będzie wielką sensacją.