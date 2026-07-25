Rewolucja w TV Republika. Danuta Holecka przekazała pilną wiadomość

Historyczna transmisja TV Republika
W pierwszym meczu, który odbył się w czwartek Raków na własnym stadionie wygrał 3:1. Zwycięstwo ekipy prowadzonej przez Dawida Kroczka można było na żywo śledzić w "Kanale Sportowym"
Również rewanżowy pojedynek "Medalików" z Maltańczykami będzie można obejrzeć przed telewizorem. Relację z tego spotkania przeprowadzi TV Republika. O historycznej, bo pierwszej na antenie tej stacji transmisji polskiego klubu w europejskich pucharach poinformowała Danuta Holecka. Mamy dla Państwa ważną wiadomość. Republika pokaże transmisję z meczu na Malcie, który zdecyduje o awansie Rakowa Częstochowa do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji pod egidą UEFA.
W czwartek mecz na antenie TV Republika
Rewanżowy mecz pomiędzy Valletta FC a Rakowem Częstochowa zaplanowano na 30 lipca. Początek o godzinie 19:30. Na antenie TV Republika spotkanie Polaków z Maltańczykami skomentują skomentują Rafał Patyra i Łukasz Ciona.
Zespół spod Jasnej Góry jest zdecydowanym faworytem dwumeczu. Każdy inne rozstrzygnięcie niż awans Rakowa do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji będzie wielką sensacją.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.