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Rewolucja w TV Republika. Danuta Holecka przekazała pilną wiadomość

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:39
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Rewolucja w TV Republika. Danuta Holecka przekazała pilną wiadomość
Rewolucja w TV Republika. Danuta Holecka przekazała pilną wiadomość/Agencja Gazeta
TV Republika będzie transmitować rewanżowe spotkanie Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach. Oficjalnie ogłosiła to na antenie stacji Danuta Holecka. Pojedynek drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji z maltańskim zespołem Valletta FC to rewolucja w historii stacji należącej do Tomasza Sakiewicza, która nigdy wcześniej nie pokazywała na żywo meczu polskiego klubu w tych rozgrywkach.

Historyczna transmisja TV Republika

W pierwszym meczu, który odbył się w czwartek Raków na własnym stadionie wygrał 3:1. Zwycięstwo ekipy prowadzonej przez Dawida Kroczka można było na żywo śledzić w "Kanale Sportowym"

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Również rewanżowy pojedynek "Medalików" z Maltańczykami będzie można obejrzeć przed telewizorem. Relację z tego spotkania przeprowadzi TV Republika. O historycznej, bo pierwszej na antenie tej stacji transmisji polskiego klubu w europejskich pucharach poinformowała Danuta Holecka. Mamy dla Państwa ważną wiadomość. Republika pokaże transmisję z meczu na Malcie, który zdecyduje o awansie Rakowa Częstochowa do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji pod egidą UEFA.

W czwartek mecz na antenie TV Republika

Rewanżowy mecz pomiędzy Valletta FC a Rakowem Częstochowa zaplanowano na 30 lipca. Początek o godzinie 19:30. Na antenie TV Republika spotkanie Polaków z Maltańczykami skomentują skomentują Rafał Patyra i Łukasz Ciona.

Zespół spod Jasnej Góry jest zdecydowanym faworytem dwumeczu. Każdy inne rozstrzygnięcie niż awans Rakowa do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji będzie wielką sensacją.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: raków częstochowaTV RepublikaDanuta Holecka
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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