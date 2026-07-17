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"Idziecie drogą, która rozbija prawicę". Politycy PiS pokłócili się na antenie Telewizji Republika

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 09:55
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Horała, Wójcik
"Idziecie drogą, która rozbija prawicę". Politycy PiS pokłócili się na antenie Telewizji Republika/Agencja Gazeta
Michał Wójcik oskarżył na antenie Telewizji Republika Marcina Horałę o rozbijanie prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. Trwa konflikt w PiS pomiędzy dwiema frakcjami. Jedna z nich jest skupiona wokół Mateusza Morawieckiego, druga to zwolennicy Jacka Sasina i Zbigniewa Ziobro

15 lipca rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że kierownictwo partii zdecydowało się zakazać działalności stowarzyszeń wewnątrz ugrupowania "w celu zachowania jedności ideowej i organizacyjnej" Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia w PiS podjął Jacek Sasin. Były premier Mateusz Morawiecki nie zamierza jednak tego robić.

"Rozbijanie struktur PiS"

Były premier opublikował wpis na portalu X, w którym napisał, że "stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa". W opublikowanym 16 lipca oświadczeniu Bochenek napisał, że cele stowarzyszenia Rozwój Plus są "jasne" i "polityczne". Stoją one również "w sprzeczności" z działalnością partii.

"Działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów" - podkreślił rzecznik ugrupowania. Przypomniał o tygodniowym terminie na podjęcie decyzji o tym, czy wybierają pozostanie w stowarzyszeniu, czy jego opuszczenie - i uniknięcie w ten sposób wykluczenia z partii.

Wójcik kontra Horała

Politycy PiS Michał Wójcik oraz Marcina Horała (zwolennik Morawieckiego) rozmawiali o sporze w PiS w Telewizji Republika. Horała zaprotestował oskarżeniom o rozbijanie Prawa i Sprawiedliwości: To nie my mówimy o jakimkolwiek rozbijaniu czy usuwaniu. To "nas", a nie "my"! - powiedział. Wyliczał, co jego zdaniem nie działa w PiS i wyzwania, z którymi mierzy się partia.

Musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Dlaczego na przykład w grupie elektoratu do 30 lat poparcie dla prezydenta Nawrockiego to jest prawie 70 proc., a dla PiS-u około 10 proc.? No przecież, jeżeli ktoś popiera pana prezydenta Karola Nawrockiego, to on nie powinien być z góry stracony dla PiS - mówił Horała.

Według Horały stowarzyszenie Rozwój Plus chce realizować swoje pomysły w ramach partii Kaczyńskiego. Nie, wy jesteście obok PiS-u - zareagował Wójcik. Po co idziecie drogą, która jest ślepa, a tak naprawdę rozbija prawicę i Prawo i Sprawiedliwość? - dodał Michał Wójcik do Marcina Horały.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSTV RepublikaMichał WójcikHorała
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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