PiS stawia ultimatum. Morawiecki i Sasin reagują

W środę prezydium Komitetu Politycznego PiS przyjęło uchwałę, która ma przywrócić w partii "jedność ideową i organizacyjną". Władze ugrupowania zakazały członkom partii uczestnictwa w fundacjach i stowarzyszeniach, które prowadzą działalność polityczną wewnątrz PiS. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, wskazał wprost, że zakaz dotyczy stowarzyszeń:

"Rozwój Plus" – powiązanego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim,

"Po pierwsze Polska" – związanego z byłym ministrem Jackiem Sasinem.

Działacze mają siedem dni na decyzję

Kierownictwo PiS przygotowało specjalne oświadczenia, które trafią do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych partii. Politycy muszą w ciągu siedmiu dni pisemnie potwierdzić swoje wystąpienie z takich organizacji.

Rafał Bochenek był bezlitosny w komunikacie dla mediów: osoby, które zlekceważą uchwałę i nie zerwą kontaktów z wymienionymi stowarzyszeniami, automatycznie trafią przed Komitet Polityczny. Partia uruchomi wobec nich procedurę wykluczenia.

Sasin rozwiązuje swoją organizację po decyzji partii

Poseł poinformował, że stowarzyszenie "Po pierwsze Polska" oficjalnie kończy swoją działalność. Sasin podkreślił przed dziennikarzami, że Prawo i Sprawiedliwość musi pozostać partią zwartą i jednolitą, co wymaga od polityków pełnej lojalności wobec linii wyznaczonej przez centralę.

Polityk zapewnił, że decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia nie oznacza porzucenia rozpoczętych działań. Sasin zadeklarował, że wszystkie inicjatywy, projekty oraz plany, które jego grupa przygotowała w ramach organizacji, trafią bezpośrednio do struktur partyjnych. Wszystkie działania, projekty i inicjatywy rozpoczęte oraz zaplanowane w ramach stowarzyszenia będą teraz realizowane w strukturach Prawa i Sprawiedliwości – napisał poseł na platformie X.

Zgodnie z decyzją Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zakończyliśmy działalność stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska”.



Od pierwszego dnia naszym celem była jedność Prawa i Sprawiedliwości. Pozostajemy lojalni wobec naszej formacji oraz… — Jacek Sasin (@SasinJacek) July 15, 2026 Rozwiń

Mateusz Morawiecki stawia opór

Mateusz Morawiecki odpowiedział na twarde ultimatum kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Były premier nie zamierza rozwiązywać swojego stowarzyszenia "Rozwój Plus", mimo że władze partii zagroziły wykluczeniem z ugrupowania za aktywność w takich organizacjach. Morawiecki broni projektu, twierdząc, że jest on niezbędny do przyciągnięcia nowych wyborców i walki o przyszłość Polski.

W swoim wpisie na platformie X podkreśla, że organizacja ta stanowi miejsce debaty o przyszłości kraju, z dala od partyjnych sporów. Według Morawieckiego to właśnie takie projekty pozwalają docierać do szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, młodych ludzi i samorządowców.

Były szef rządu przekonuje, że receptą na sukces polityczny jest zajmowanie się "sprawami zwykłych ludzi". Najwięcej zaufania zdobywaliśmy wtedy, gdy rozwiązywaliśmy realne problemy, a nie kopiowaliśmy przeciwników – twierdzi polityk.

Stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa.



Potrzebujemy zarówno mocnego… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 15, 2026 Rozwiń

Odpowiedź Morawieckiego jest jasnym sygnałem dla kierownictwa PiS, że były premier nie podporządkuje się przyjętej w środę uchwale. Choć partia zakazała działaczom aktywności w organizacjach o charakterze politycznym pod groźbą wykluczenia, Morawiecki nie wykazuje chęci do kapitulacji.