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PiS stawia ultimatum. Morawiecki i Sasin reagują

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 19:16
[aktualizacja dzisiaj, 19:55]
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Mateusz Morawiecki, Paweł Jabłoński
Mateusz Morawiecki, Paweł Jabłoński/PAP Archiwalny
Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wydało twarde ultimatum dla swoich parlamentarzystów i eurodeputowanych. Władze partii nakazały działaczom natychmiastowe wystąpienie ze stowarzyszeń o charakterze politycznym, w tym z organizacji Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Na podjęcie decyzji politycy mają siedem dni. Jacek Sasin w mediach społecznościowych zakomunikował już, że zakończył działalność swojego stowarzyszenia "Po pierwsze Polska", do sprawy odniósł się również były premier.

W środę prezydium Komitetu Politycznego PiS przyjęło uchwałę, która ma przywrócić w partii "jedność ideową i organizacyjną". Władze ugrupowania zakazały członkom partii uczestnictwa w fundacjach i stowarzyszeniach, które prowadzą działalność polityczną wewnątrz PiS. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, wskazał wprost, że zakaz dotyczy stowarzyszeń:

  • "Rozwój Plus" – powiązanego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim,
  • "Po pierwsze Polska" – związanego z byłym ministrem Jackiem Sasinem.

Działacze mają siedem dni na decyzję

Kierownictwo PiS przygotowało specjalne oświadczenia, które trafią do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych partii. Politycy muszą w ciągu siedmiu dni pisemnie potwierdzić swoje wystąpienie z takich organizacji.

Rafał Bochenek był bezlitosny w komunikacie dla mediów: osoby, które zlekceważą uchwałę i nie zerwą kontaktów z wymienionymi stowarzyszeniami, automatycznie trafią przed Komitet Polityczny. Partia uruchomi wobec nich procedurę wykluczenia.

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Sasin rozwiązuje swoją organizację po decyzji partii

Poseł poinformował, że stowarzyszenie "Po pierwsze Polska" oficjalnie kończy swoją działalność. Sasin podkreślił przed dziennikarzami, że Prawo i Sprawiedliwość musi pozostać partią zwartą i jednolitą, co wymaga od polityków pełnej lojalności wobec linii wyznaczonej przez centralę.

Polityk zapewnił, że decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia nie oznacza porzucenia rozpoczętych działań. Sasin zadeklarował, że wszystkie inicjatywy, projekty oraz plany, które jego grupa przygotowała w ramach organizacji, trafią bezpośrednio do struktur partyjnych. Wszystkie działania, projekty i inicjatywy rozpoczęte oraz zaplanowane w ramach stowarzyszenia będą teraz realizowane w strukturach Prawa i Sprawiedliwości – napisał poseł na platformie X.

Mateusz Morawiecki stawia opór

Mateusz Morawiecki odpowiedział na twarde ultimatum kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Były premier nie zamierza rozwiązywać swojego stowarzyszenia "Rozwój Plus", mimo że władze partii zagroziły wykluczeniem z ugrupowania za aktywność w takich organizacjach. Morawiecki broni projektu, twierdząc, że jest on niezbędny do przyciągnięcia nowych wyborców i walki o przyszłość Polski.

W swoim wpisie na platformie X podkreśla, że organizacja ta stanowi miejsce debaty o przyszłości kraju, z dala od partyjnych sporów. Według Morawieckiego to właśnie takie projekty pozwalają docierać do szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, młodych ludzi i samorządowców.

Były szef rządu przekonuje, że receptą na sukces polityczny jest zajmowanie się "sprawami zwykłych ludzi". Najwięcej zaufania zdobywaliśmy wtedy, gdy rozwiązywaliśmy realne problemy, a nie kopiowaliśmy przeciwników – twierdzi polityk.

Odpowiedź Morawieckiego jest jasnym sygnałem dla kierownictwa PiS, że były premier nie podporządkuje się przyjętej w środę uchwale. Choć partia zakazała działaczom aktywności w organizacjach o charakterze politycznym pod groźbą wykluczenia, Morawiecki nie wykazuje chęci do kapitulacji.

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Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSJacek SasinRafał Bochenek
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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