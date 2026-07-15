Spadek liderów i rosnąca rola Konfederacji

Jak czytamy w portalu WP, mimo utrzymania pozycji lidera, Koalicja Obywatelska notuje obecnie 28,6 proc. poparcia, co stanowi spadek o 1,1 punktu procentowego w porównaniu do połowy czerwca. Identyczną tendencję spadkową (-1,1 pkt proc.) odnotowało Prawo i Sprawiedliwość. W tym samym czasie prawdziwy polityczny rajd przeprowadziła główna Konfederacja, która zyskała aż 3,5 pkt proc., osiągając wynik 15,7 proc. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, startując samodzielnie, mogłaby liczyć na 10,2 proc. poparcia, co czyni z obu tych ugrupowań nową, dominującą siłę na prawicy.

Dramatyczna sytuacja koalicji rządzącej?

Wirtualna Polska zwraca uwagę, że obecny układ sił przynosi bardzo niekorzystne wieści dla koalicji Donalda Tuska. Choć Lewica zanotowała niewielki wzrost do poziomu 7,5 proc., a PSL balansuje na granicy progu z wynikiem 5,2 proc., to Polska 2050 w wariancie samodzielnego startu praktycznie traci poparcie, spadając do zaledwie 0,6 proc. W tym kontekście, jak zaznacza portal, utrzymanie sterów władzy przez obecnego premiera staje się "matematycznie niemożliwe".

Nowy rozkład mandatów w Sejmie

Analiza przygotowana przez prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą przytacza WP, pokazuje drastyczne skutki tego sondażu dla przyszłego Sejmu. Przy obecnym poparciu, blok rządzący złożony z KO, Lewicy i PSL dysponowałby jedynie 201 mandatami, co oznacza stratę 30 posłów do bezpiecznej większości. Z kolei zblokowana opozycja, w skład której wchodzi PiS oraz obie części Konfederacji, mogłaby liczyć na 259 miejsc w ławach poselskich. Taki scenariusz, jak podkreśla portal, nie tylko odbiera obecnej koalicji możliwość rządzenia, ale daje zblokowanej prawicy pełną kontrolę nad pracami parlamentu i realną możliwość sformowania własnego gabinetu.