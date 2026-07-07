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Kogo Polacy uważają za najlepszego premiera po 1989 roku? Sondaż wskazuje lidera

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:26
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Donald Tusk i Mateusz Morawiecki
Donald Tusk i Mateusz Morawiecki 2017 rok/East News
Tadeusz Mazowiecki zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu najlepszych premierów III RP. Jak wynika z sondażu dla "Wirtualnej Polski", to właśnie on zdobył największe uznanie Polaków, wyprzedzając Donalda Tuska oraz Mateusza Morawieckiego. Mimo to, znaczna część badanych wciąż nie potrafi wskazać swojego faworyta.

Polacy ocenili szefów rządów sprawujących władzę po 1989 roku. Jak wynika z sondażu dla "WP", Tadeusza Mazowieckiego za najlepszego premiera uważa 16,4 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajął Donald Tusk z poparciem 11,5 proc., a trzecie Mateusz Morawiecki, na którego wskazało 11 proc. badanych. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli:

  • Leszek Miller (6,1 proc.).
  • Beata Szydło (5,1 proc.).
  • Jan Olszewski (4,8 proc.).
  • Jerzy Buzek (3,5 proc.).
  • Waldemar Pawlak (2,9 proc.).
  • Jarosław Kaczyński (2,7 proc.).
  • Marek Belka (2 proc.).

Niższe wyniki odnotowali także Włodzimierz Cimoszewicz (1,8 proc.), Ewa Kopacz (1 proc.), Hanna Suchocka (0,8 proc.), Jan Krzysztof Bielecki (0,5 proc.) oraz Józef Oleksy (0,1 proc.). Kazimierz Marcinkiewicz nie uzyskał w badaniu żadnego wskazania. Co istotne, aż 29,8 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

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Jak głosowali Polacy?

Badanie pokazuje, że poglądy polityczne wyraźnie dzielą oceny byłych premierów:

  • Wyborcy obozu rządzącego: Najczęściej wskazują Donalda Tuska (33 proc.) oraz Tadeusza Mazowieckiego (21 proc.).
  • Wyborcy opozycji: Wybierają przede wszystkim Mateusza Morawieckiego (25 proc.), Jana Olszewskiego (9 proc.) oraz Tadeusza Mazowieckiego (9 proc.).
  • Wyborcy Konfederacji: Największy odsetek (51 proc.) nie potrafił wskazać faworyta, natomiast spośród konkretnych nazwisk najczęściej wybierano Leszka Millera (18 proc.) oraz Mateusza Morawieckiego (16 proc.).

Wśród osób niegłosujących lub niezdecydowanych aż 55 proc. nie wskazało żadnego premiera, a 23 proc. tej grupy poparło Tadeusza Mazowieckiego.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 12–14 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób przy użyciu metody mixed-mode (CAWI/CATI).

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Źródło Wirtualna Polska
Tematy: Mateusz MorawieckisondażtuskTadeusz Mazowiecki
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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