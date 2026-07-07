Kogo Polacy uważają za najlepszego premiera po 1989 roku? Sondaż wskazuje lidera

Polacy ocenili szefów rządów sprawujących władzę po 1989 roku. Jak wynika z sondażu dla "WP", Tadeusza Mazowieckiego za najlepszego premiera uważa 16,4 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajął Donald Tusk z poparciem 11,5 proc., a trzecie Mateusz Morawiecki, na którego wskazało 11 proc. badanych. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli:

Leszek Miller (6,1 proc.).

Beata Szydło (5,1 proc.).

Jan Olszewski (4,8 proc.).

Jerzy Buzek (3,5 proc.).

Waldemar Pawlak (2,9 proc.).

Jarosław Kaczyński (2,7 proc.).

Marek Belka (2 proc.).

Niższe wyniki odnotowali także Włodzimierz Cimoszewicz (1,8 proc.), Ewa Kopacz (1 proc.), Hanna Suchocka (0,8 proc.), Jan Krzysztof Bielecki (0,5 proc.) oraz Józef Oleksy (0,1 proc.). Kazimierz Marcinkiewicz nie uzyskał w badaniu żadnego wskazania. Co istotne, aż 29,8 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Jak głosowali Polacy?

Badanie pokazuje, że poglądy polityczne wyraźnie dzielą oceny byłych premierów:

Wyborcy obozu rządzącego: Najczęściej wskazują Donalda Tuska (33 proc.) oraz Tadeusza Mazowieckiego (21 proc.).

Najczęściej wskazują Donalda Tuska (33 proc.) oraz Tadeusza Mazowieckiego (21 proc.). Wyborcy opozycji: Wybierają przede wszystkim Mateusza Morawieckiego (25 proc.), Jana Olszewskiego (9 proc.) oraz Tadeusza Mazowieckiego (9 proc.).

Wybierają przede wszystkim Mateusza Morawieckiego (25 proc.), Jana Olszewskiego (9 proc.) oraz Tadeusza Mazowieckiego (9 proc.). Wyborcy Konfederacji: Największy odsetek (51 proc.) nie potrafił wskazać faworyta, natomiast spośród konkretnych nazwisk najczęściej wybierano Leszka Millera (18 proc.) oraz Mateusza Morawieckiego (16 proc.).

Wśród osób niegłosujących lub niezdecydowanych aż 55 proc. nie wskazało żadnego premiera, a 23 proc. tej grupy poparło Tadeusza Mazowieckiego.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 12–14 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób przy użyciu metody mixed-mode (CAWI/CATI).