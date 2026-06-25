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Kubeł zimnej wody dla rządu Tuska? Najnowszy sondaż pokazuje trend

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
32 minut temu
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Donald Tusk
Kiepskie wieści dla rządu Tuska. Najnowszy sondaż pokazuje trend/PAP
Według najnowszego sondażu CBOS, w czerwcu rząd cieszy się poparciem 32 proc. badanych, podczas gdy 42 proc. deklaruje wobec niego niechęć, a 23 proc. pozostaje neutralnych. Jeśli chodzi o ocenę pracy premiera Donalda Tuska, pozytywnie postrzega ją 35 proc. ankietowanych, negatywnie – 54 proc., a 11 proc. nie wyraziło swojego stanowiska.

Co Polacy uważają o rządzie Donalda Tuska?

CBOS spytał się w czerwcu ankietowanych o ich stosunek do rządu Donalda Tuska. Z odpowiedzi wynika, że rząd popiera 32 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. względem maja), nie popiera go 42 proc. (bez zmian), zaś 23 proc. deklaruje obojętny stosunek do rządu (wzrost o 2 pkt proc.). 3 proc. respondentów odpowiedziało, że „trudno powiedzieć” (spadek o 1 pkt proc.).

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Działalność rządu pozytywnie ocenia 33 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.); 54 proc. ocenia ją źle (wzrost o 3 pkt proc.), a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie (spadek o 2 pkt proc.).

Z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk, zadowolonych jest 35 proc. badanych (bez zmian), zaś niezadowolonych jest 54 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). 11 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt proc.).

36 proc. ankietowanych uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (wzrost o 1 pkt proc.), odmiennego zdania jest 51 proc. (bez zmian), a 12 proc. odpowiedziało, że „trudno powiedzieć” (spadek o 2 pkt proc.).

Kiepska wiadomość dla rządzących

"Notowane przed miesiącem pogorszenie ocen ma swoją częściową kontynuację w czerwcu. Spadek notowań dotyczy przede wszystkim wyników działalności rządu, a w mniejszym stopniu także uogólnionego stosunku do urzędującego gabinetu i zadowolenia z osoby premiera. Zmianom tym towarzyszy lekki wzrost optymizmu w kontekście generowanych przez politykę rządu perspektyw gospodarczych” - podsumował CBOS.

Badanie zrealizowano w dniach 11–21 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej próbie 991 pełnoletnich mieszkańców Polski. 66,4 proc. wywiadów przeprowadzono metodą CAPI; 16,3 proc. metodą CATI, a 17,3 proc. metodą CAWI.

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Źródło PAP
Tematy: Donald Tusksondażrząd
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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