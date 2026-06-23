Premier Tusk skomentował spór z Ukrainą. Zacytował Władysława Bartoszewskiego

Premier Donald Tusk jasno zadeklarował swoje stanowisko w kwestii obecnych relacji z Ukrainą. Szef rządu oświadczył, że nie przyłoży ręki do podsycania napięć między Warszawą a Kijowem. Swoją decyzję uzasadnił troską o strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski. Tusk przyznał, że obecnie rząd poświęca wiele godzin pracy, aby zminimalizować koszty i straty, które powstały w wyniku ciągu ostatnich decyzji dyplomatycznych.

Premier podkreślił, że w interesie Polski leży budowanie dobrych relacji z sąsiadem. Jego zdaniem fundamentem tej współpracy powinna być wizja przyszłości, a nie traumy z przeszłości. Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że doskonale rozumie polską stronę, dla której ta trauma jest uzasadniona.

Tusk: Łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce

Donald Tusk odniósł się również do kwestii politycznych. Premier dostrzega, jak łatwo można wykorzystać nastroje antypolskie w Ukrainie lub antyukraińskie w Polsce, aby osiągnąć pozorny sukces polityczny.

Tusk o długofalowym interesie Polski

Zapewnił jednak, że sondaże i chwilowa popularność nie mają dla niego znaczenia. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji – powiedział premier, stawiając strategiczne bezpieczeństwo kraju ponad doraźne zyski w polityce wewnętrznej.

Premier przytoczył słowa Bartoszewskiego

Premier, nawiązując do zdarzeń, jakie ostatnio miały miejsce w kontekście relacji polsko-ukraińskich ocenił też, że "dawno już tak mądrze nie brzmiały" słowa Władysława Bartoszewskiego o tym, że "warto być przyzwoitym, chociaż nie zawsze się to opłaca".

Zdaniem szefa rządu, w kwestiach polsko-ukraińskich "obie strony powinny wiedzieć, że warto być przyzwoitym", a w tym przypadku – zaznaczył - "to się w dodatku opłaca". – Budowanie dobrej relacji to jest nie tylko wyraz przyzwoitości w czasie trudów, w czasie wojny, ale to się też opłaca – mówił. Jak dodał, to w tym duchu przygotowywana była Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy, która – podkreślił szef rządu – tak, czy inaczej, się odbędzie.

Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się, tak czy inaczej, odbędzie – podkreślił szef rządu.