Zełenski przyjedzie do Polski? Nowy komunikat Ukrainy

"Jeszcze analizują" – napisał Łytwyn w czacie z dziennikarzami w odpowiedzi na pytanie, czy zapadła już decyzja w tej sprawie. Zadeklarował, że media dowiedzą się o tej decyzji, jak tylko zostanie podjęta.

Wizyta Zełenskiego w Polsce pod znakiem zapytania

Prezydent Ukrainy oczekiwany jest na Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25–26 czerwca w Gdańsku.

Sybiha: Prezydent Zełenski podejmie decyzję po naradzie

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył w niedzielę, że szef państwa zdecyduje o swoim wyjeździe do Polski po naradzie, którą zapowiedział na poniedziałek.

W poniedziałek będziemy składać raport prezydentowi Ukrainy dotyczący przygotowań do Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, skutków poszczególnych decyzji oraz formuły jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję – powiedział minister.

Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu

Prezydent RP Karol Nawrocki w piątek zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Było to następstwem decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA”" W odpowiedzi w sobotę Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską.