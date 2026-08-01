Dziennik.pl logo

Nocny atak Rosji na Kijów. Dziewięć osób zabitych, wielu rannych

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
39 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kijów
Rosja zrzuciła na Kijów pociski balistyczne/PAP/EPA
Co najmniej dziewięć osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów - poinformowały w sobotę rano ukraińskie służby ratunkowe w komunikatorze Telegram .

Wcześniej władze miasta informowały o co najmniej czterech zabitych i 13 rannych.

Rosja intensyfikuje ataki na Kijów

W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza, w tym rakietowe, na Ukrainę. W nocy z środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski i Kijów. Użyła w tych ostrzałach 70 pocisków rakietowych i ponad 280 dronów. Zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci. We Lwowie śmierć poniosła jedna osoba, a ponad 30 doznało obrażeń.

"To nie do przyjęcia". Ambasador Rosji wezwany na dywanik w MSZ
"To nie do przyjęcia". Ambasador Rosji wezwany na dywanik w MSZ

Rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie

W czwartek rano pocisk - uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 - wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjawojna
Powiązane
Włochy zawieszają Schengen z Hiszpanią. Padła stanowcza odpowiedź Madrytu
Włochy zawieszają Schengen z Hiszpanią. Padła stanowcza odpowiedź Madrytu
Miss
Miss Supranational 2026. To ona zdobyła koronę. Co z Polką?
Lato z Radiem 2026
Lato z Radiem 2026 w Poddębicach. Kto wystąpi? O której i gdzie emisja?
Ryszard Terlecki
Terlecki o rozwodzie z PiS. "Nie chcę być trzecią Konfederacją"
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPanika w Neapolu i okolicach. Silne trzęsienie ziemi, zawalone budynki i ranni »
Zobacz
|
92 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 10/10. Już 3. pytanie nokautuje. Historia Polski
92 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 10/10. Już 3. pytanie nokautuje. Historia Polski
Nowe Renault Clio 6. generacji w kolorze Czerwień Absolutna, zbliżenie na nowoczesny przedni reflektor LED i grill
Nowe Renault zapewnia 1450 km zasięgu. Mechanik: Tankujesz za 21 zł i śmiejesz się z elektryków
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla rodziny. Ma napęd na tył i 116 KM. Ile kosztuje?
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Czy 02.08.2026 r. to niedziela handlowa i otwarte są wszystkie sklepy a więc zakupy można zrobić w każdym
Niedziela handlowa 02.08.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 2 sierpnia czy tylko Żabka?
Włochy, upał
Piekielny upał i groźne nawałnice. Pogoda w sobotę da nam się mocno we znaki
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj