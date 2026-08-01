Lato z Radiem 2026 w Poddębicach. Kto wystąpi? O której i gdzie emisja?

To już połowa wakacyjnej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Co roku w każdą sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast mogą posłuchać znanych przebojów śpiewanych przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej a także bawić się na zorganizowanych tego dnia wydarzeniach.
Koncerty emitowane są w TVP a to oznacza, że widzowie mogą obejrzeć je na żywo. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2026 roku swoją trasę rozpoczęło w Bielsko-Białej. W sobotę, 1 sierpnia, pojawi się w Poddębicach.
Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi w Poddębicach?
Koncert "Lato z Radiem i TVP" w Poddębicach. Tym razem wydarzenie będzie miało miejsce terenach przy ul. Mickiewicza 13, pomiędzy Termami Poddębice a zabytkowym Pałacem Grudzińskich. Na scenie wystąpią znane i lubiane gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród nich będą m.in.:
- Maciej Maleńczuk
- Roxie Węgiel
- Cleo
- Afromental
- Myslovitz
- Kombii
- Natalia Szroeder
- Reni Jusis
- Blue Café
- Kaeyra
- VIDEO
- Gromee
- Kuba Szmajkowski
Koncert "Lato z Radiem" poprowadzą: Łukasz Kadziewicz, Dagmara Kowalska, Aleksandra Żuraw.
Lato z Radiem 2026 w Poddębicach. Kiedy i gdzie oglądać?
Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można zobaczyć i posłuchać na żywo za darmo. Impreza będzie także do zobaczenia w telewizji. Transmisja rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Lato z Radiem w Poddębicach będzie także można zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.