Lato z Radiem 2026 w Poddębicach. Kto wystąpi? O której i gdzie emisja?

To już połowa wakacyjnej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Co roku w każdą sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast mogą posłuchać znanych przebojów śpiewanych przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej a także bawić się na zorganizowanych tego dnia wydarzeniach.

Koncerty emitowane są w TVP a to oznacza, że widzowie mogą obejrzeć je na żywo. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2026 roku swoją trasę rozpoczęło w Bielsko-Białej. W sobotę, 1 sierpnia, pojawi się w Poddębicach.

Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi w Poddębicach?

Koncert "Lato z Radiem i TVP" w Poddębicach. Tym razem wydarzenie będzie miało miejsce terenach przy ul. Mickiewicza 13, pomiędzy Termami Poddębice a zabytkowym Pałacem Grudzińskich. Na scenie wystąpią znane i lubiane gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród nich będą m.in.:

Maciej Maleńczuk

Roxie Węgiel

Cleo

Afromental

Myslovitz

Kombii

Natalia Szroeder

Reni Jusis

Blue Café

Kaeyra

VIDEO

Gromee

Kuba Szmajkowski

Koncert "Lato z Radiem" poprowadzą: Łukasz Kadziewicz, Dagmara Kowalska, Aleksandra Żuraw.

Lato z Radiem 2026 w Poddębicach. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można zobaczyć i posłuchać na żywo za darmo. Impreza będzie także do zobaczenia w telewizji. Transmisja rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Lato z Radiem w Poddębicach będzie także można zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP.