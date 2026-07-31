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Zełenski prosił o pomoc z Muskiem. Trump nie powiedział "nie”

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:38
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Trump, Zełenski
Zełenski prosił o pomoc z Muskiem. Trump nie powiedział "nie”/Shutterstock
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta USA Donalda Trumpa, by porozmawiał z multimiliarderem Elonem Muskiem, aby ten pozwolił Kijowowi na użycie Starlinków przy atakach m.in. na wyrzutnie rakiet balistycznych w głębi Rosji – podał w piątek magazyn „The Atlantic”, powołując się na swoje źródła.

Zełenski rozmawiał z Trumpem o wykorzystaniu Starlinków

Trump miał nie zająć jednoznacznego stanowiska. Taka prośba miała paść podczas rozmowy obu przywódców za zamkniętymi drzwiami 28 lipca w trakcie wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie - poinformowały "The Atlantic” trzy anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą.

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Odpieranie rosyjskich ataków balistycznymi jest dużym problemem dla Sił Zbrojnych Ukrainy z powodu ostrego deficytu pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.

Według "The Atlantic” na pozytywnej odpowiedzi na ukraińską prośbę skorzystałyby także USA, które mogłyby wstrzymać się z przekazywaniem Ukrainie pocisków do systemów Patriot, kluczowych w strącaniu pocisków balistycznych. USA poważnie wyczerpały własne zapasy tej broni w związku z wojną przeciwko Iranowi.

Obecnie systemy łączności Starlink działają tylko na terytorium Ukrainy, ale ich używanie przy atakach na Rosję zostało zablokowane, co jest wynikiem rozmów między ukraińskim ministerstwem obrony i Muskiem zimą tego roku. Amerykańska sieć satelitarna jest jednak używana przez wojsko ukraińskie do ataków na Krym, okupowany przez Rosję od 2014 roku.

Według źródeł „The Atlantic” podczas rozmowy z Trumpem Zełenski miał prosić o umożliwienie osobistego spotkania z Muskiem, ale multimiliarder miał odrzucić zaproszenie.

Nie ma na razie zgody

Magazyn informuje, że choć nie ma na razie zgody Trumpa na propozycję Zełenskiego, by przekonać Muska do możliwości wykorzystywania Starlinków do ataków w głąb Rosji, prezydent USA powiedział prezydentowi Ukrainy, że rozważy jego plan.

Jedno ze źródeł powiedziało "The Atlantic”, że ostateczna odpowiedź Trumpa będzie zależała od tego, czy uzna, że rozszerzenie ukraińskich możliwości w użyciu Starlinków pomogłoby Kijowowi zakończyć trwającą piąty rok wojnę, rozpętaną przez Moskwę.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpWołodomyr Zełenskielon muskStarlink
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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