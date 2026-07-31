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Stowarzyszenie Rozwój Plus poprze kandydata PiS. Ryszard Terlecki ogłosił decyzję

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:19
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Ryszard Terlecki
Ryszard Terlecki: Poprzemy kandydata PiS/Agencja Gazeta
Kogo poprze stowarzyszenie Rozwój Plus w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa? Poseł Ryszard Terlecki ogłosił decyzję w Radiu Kraków. Tłumaczył także dlaczego sam nie chce startować w wyborach, które odbędą się 27 września.

Poseł Ryszard Terlecki w Radiu Kraków powiedział, że w wyborach na prezydenta Krakowa jego ugrupowanie nie wystawi własnego kandydata. Tłumaczył, że pozostało zbyt mało czasu, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości czyli Michał Drewnicki od dłuższego czasu prowadzi intensywną prekampanię.

Ryszard Terlecki: Jest za mało czasu

Poseł Terlecki był kandydatem na prezydenta Krakowa w roku 2026. Teraz jednak nie zamierza startować. Nie. Nie ma to sensu. Kandydat PiS był zgłoszony dawno - powiedział w Radiu Kraków. Dodał, że Michał Drewnicki "dość skutecznie pozyskuje wyborców". Potwierdził że jego stowarzyszenie poprze Drewnickiego. Jest za mało czasu, żeby myśleć o ustaleniach i szukaniu innego kandydata - mówił.

Poseł Terlecki jeszcze do niedawna uchodził za jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Teraz jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W Kurierze Krakowskim ujawnił kulisy odejścia. "Konflikt wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości nasilał się od jesieni zeszłego roku – napisał.

Były wicemarszałek Sejmu przyznał, że wewnętrzny konflikt na Nowogrodzkiej zaczął się nasilać jesienią ubiegłego roku. Poszło o sprawy z pozoru proste do rozwiązania: ogólny przekaz, czyli styl wypowiadania się w tradycyjnych mediach, sieci czy w czasie debat w Sejmie. Na to nakładała się projektowana strategia PiS przed nadchodzącymi wyborami.Spierały się ze sobą dwa stronnictwa: "maślarze" (tu padają trzy nazwiska: Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego oraz Patryka Jakiego) i to związane z Morawieckim (tzw. "harcerze").

przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa obędą się w niedzielę 27 września. Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: Michał Drewnicki (PiS), Monika Piątkowska (KO, PSL), Jan Hoffman - jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja).

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Źródło dziennik.pl
Tematy: KrakówRyszard Terleckiwybory na prezydenta
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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