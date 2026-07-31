Wpadka z alertem RCB. Rząd wysłał SMS-y do milionów Polaków, ale strona padła

Miał być szybki i sprawny instruktaż z bezpieczeństwa, a wyszła spora wpadka wizerunkowa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w piątek rano masowy SMS z linkiem do cyfrowego poradnika kryzysowego. Polacy rzucili się do czytania, a rządowe serwery po prostu tego nie wytrzymały. Zamiast cennych rad, użytkownicy zobaczyli błąd połączenia.
Miliony SMS-ów i natychmiastowy paraliż strony
W piątkowy poranek telefony w całej Polsce odebrały wiadomość o treści: "MSWiA: Bądź przygotowany. Pobierz poradnik bezpieczeństwa”. SMS zawierał bezpośredni link do rządowej witryny poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.
Gdy Odbiorcy masowo kliknęli w podany adres, witryna przestała odpowiadać. Serwis Downdetector, który śledzi awarie w sieci, odnotował nagły skok zgłoszeń od poirytowanych internautów.
Ministerstwo Cyfryzacji szybko zabrało głos w tej sprawie. Dyrektor biura komunikacji resortu, Marek Gieorgica, przekazał, że strona nie zaliczyła awarii technicznej, a jedynie przejściowe problemy z wydajnością. Serwery po prostu nie udźwignęły tak ogromnej liczby wejść w jednym momencie.
Niefortunny moment na problemy techniczne
Ta wpadka wywołała spore oburzenie, bo nastąpiła w wyjątkowo napiętym momencie. Zaledwie dzień wcześniej mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się, że nie otrzymali żadnego ostrzeżenia SMS po tym, jak w rejonie miejscowości Tarnawa-Kolonia spadła rosyjska rakieta. Służby włączyły wówczas jedynie syreny alarmowe.
Kiedy rząd postanowił szybko zareagować i wyedukować obywateli masową wysyłką, technologia po raz kolejny zawiodła oczekiwania internautów.
Co właściwie znajduje się w rządowym poradniku?
Mimo problemów z serwerami, przygotowany dokument zawiera sporo kluczowych wskazówek na czas kryzysu. Nad jego treścią od początku roku pracowało niemal 60 ekspertów z MSWiA, MON oraz RCB, wzorując się na sprawdzonym poradniku szwedzkim. Z cyfrowej broszury dowiesz się między innymi, jak skompletować plecak ewakuacyjny. Eksperci zalecają, aby spakować do niego:
- zapas wody butelkowanej oraz jedzenia,
- apteczkę z niezbędnymi lekami,
- najważniejsze dokumenty osobiste i gotówkę.
Przewodnik wyjaśnia także, jak znaleźć schron – odpowiednie informacje uzyskasz w urzędzie gminy, jednostkach straży pożarnej (PSP i OSP) oraz na stronie internetowej Komendy Głównej PSP.
Jak odróżnić sygnały alarmowe?
Poradnik przypomina również dwie proste zasady rozpoznawania wycia syren:
- Ogłoszenie alarmu: syrena emituje ciągły, modulowany dźwięk przez 3 minuty.
- Odwołanie alarmu: syrena emituje ciągły, jednostajny dźwięk przez 3 minuty.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.