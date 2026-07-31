Wpadka z alertem RCB. Rząd wysłał SMS-y do milionów Polaków, ale strona padła

Miał być szybki i sprawny instruktaż z bezpieczeństwa, a wyszła spora wpadka wizerunkowa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w piątek rano masowy SMS z linkiem do cyfrowego poradnika kryzysowego. Polacy rzucili się do czytania, a rządowe serwery po prostu tego nie wytrzymały. Zamiast cennych rad, użytkownicy zobaczyli błąd połączenia.

Miliony SMS-ów i natychmiastowy paraliż strony

W piątkowy poranek telefony w całej Polsce odebrały wiadomość o treści: "MSWiA: Bądź przygotowany. Pobierz poradnik bezpieczeństwa”. SMS zawierał bezpośredni link do rządowej witryny poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

Gdy Odbiorcy masowo kliknęli w podany adres, witryna przestała odpowiadać. Serwis Downdetector, który śledzi awarie w sieci, odnotował nagły skok zgłoszeń od poirytowanych internautów.

Ministerstwo Cyfryzacji szybko zabrało głos w tej sprawie. Dyrektor biura komunikacji resortu, Marek Gieorgica, przekazał, że strona nie zaliczyła awarii technicznej, a jedynie przejściowe problemy z wydajnością. Serwery po prostu nie udźwignęły tak ogromnej liczby wejść w jednym momencie.

Niefortunny moment na problemy techniczne

Ta wpadka wywołała spore oburzenie, bo nastąpiła w wyjątkowo napiętym momencie. Zaledwie dzień wcześniej mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się, że nie otrzymali żadnego ostrzeżenia SMS po tym, jak w rejonie miejscowości Tarnawa-Kolonia spadła rosyjska rakieta. Służby włączyły wówczas jedynie syreny alarmowe.

Kiedy rząd postanowił szybko zareagować i wyedukować obywateli masową wysyłką, technologia po raz kolejny zawiodła oczekiwania internautów.

Co właściwie znajduje się w rządowym poradniku?

Mimo problemów z serwerami, przygotowany dokument zawiera sporo kluczowych wskazówek na czas kryzysu. Nad jego treścią od początku roku pracowało niemal 60 ekspertów z MSWiA, MON oraz RCB, wzorując się na sprawdzonym poradniku szwedzkim. Z cyfrowej broszury dowiesz się między innymi, jak skompletować plecak ewakuacyjny. Eksperci zalecają, aby spakować do niego:

zapas wody butelkowanej oraz jedzenia,

apteczkę z niezbędnymi lekami,

najważniejsze dokumenty osobiste i gotówkę.

Przewodnik wyjaśnia także, jak znaleźć schron – odpowiednie informacje uzyskasz w urzędzie gminy, jednostkach straży pożarnej (PSP i OSP) oraz na stronie internetowej Komendy Głównej PSP.

Jak odróżnić sygnały alarmowe?

Poradnik przypomina również dwie proste zasady rozpoznawania wycia syren: