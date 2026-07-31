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Sejm zagłosował ws. budżetu. Co z absolutorium dla rządu?

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:27
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Sejm
Sejm zagłosował ws. budżetu. Co z absolutorium dla rządu?/shutterstock
Sejm w piątek opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu w 2025 r. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205 posłów, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

Sejm udzielił absolutorium rządowi z wykonania budżetu w 2025 r.

W czwartek w Sejmie odbyła się debata dotycząca wykonania budżetu państwa za 2025 rok oraz udzielenia rządowi absolutorium, co wywołało wyraźne podziały między ugrupowaniami politycznymi. Koalicja rządząca pozytywnie ocenia realizację finansów, podkreślając powrót do transparentności budżetowej, mimo konieczności mierzenia się z wysokim deficytem oraz trudnymi warunkami makroekonomicznymi.

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Z kolei opozycja ostro skrytykowała spadek dochodów z podatku VAT, nazywając stan finansów publicznych dewastacją i wandalizmem finansowym.

Ocena NIK

Natomiast w ocenie Najwyższej Izby Kontroli odnotowano pewną poprawę w dyscyplinie budżetowej, lecz jednocześnie NIK zwróciła uwagę na niepokojący wzrost zadłużenia poza kontrolą parlamentu.

NIK wskazała na bardzo wysoki poziom długu w funduszach zarządzanych przez BGK, który wyniósł 400 mld zł i poinformowała, że fundusze te sfinansowały zadania publiczne o łącznej wartości 170 mld zł. Izba oceniła, że finansowanie zadań budżetowych poprzez dług emitowany za pośrednictwem BGK (zamiast bezpośrednio z budżetu) kosztowało państwo dodatkowe 5 mld zł.

Z kolei przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego wskazali podczas debaty w Sejmie na skuteczność polityki pieniężnej, która pozwoliła na obniżenie stóp procentowych po wyhamowaniu inflacji.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 r., dochody budżetu państwa prognozowano na ponad 632,8 mld zł, wydatki na 921,6 mld zł, a deficyt na nie więcej niż 288,7 mld zł. W sprawozdaniu z wykonania ubiegłorocznego budżetu Ministerstwo Finansów poinformowało, że dochody wyniosły 594,5 mld zł (93,9 proc. planu), wydatki 870,2 mld zł (94,4 proc.), a deficyt 275,6 mld zł (95,5 proc.). (PAP)

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Źródło PAP
Tematy: sejmbudżet
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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