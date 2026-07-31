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Jest data przedterminowych wyborów w Krakowie. Premier zdecydował

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:46
[aktualizacja dzisiaj, 14:14]
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Donald Tusk
Donald Tusk/Shutterstock
Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie o przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 27 września 2026 roku.

Jest data przedterminowych wyborów w Krakowie. Premier zdecydował

Z rozporządzenia podpisanego przez premiera Donalda Tuska wynika, że przedterminowe wybory w Krakowie zaplanowano na niedzielę 27 września 2026 roku. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw.

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Przedterminowe wybory w Krakowie muszą się odbyć w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji poprzedniego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego (KO).

Do 17 sierpnia będzie czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu. Do 24 sierpnia komisarz powoła miejską komisję wyborczą, a czas na zgłoszenie jej kandydatów na prezydenta miasta będzie do godz. 16.00 w czwartek 3 września.

Kampania wyborcza potrwa do 25 września. Głosowanie na nowego prezydenta Krakowa odbędzie się w niedzielę 27 września w godzinach 7-21.

Kandydaci na prezydenta miasta

Kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta – Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TuskKrakówwybory
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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