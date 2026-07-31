Jest data przedterminowych wyborów w Krakowie. Premier zdecydował

Z rozporządzenia podpisanego przez premiera Donalda Tuska wynika, że przedterminowe wybory w Krakowie zaplanowano na niedzielę 27 września 2026 roku. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Przedterminowe wybory w Krakowie muszą się odbyć w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji poprzedniego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego (KO).

Do 17 sierpnia będzie czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu. Do 24 sierpnia komisarz powoła miejską komisję wyborczą, a czas na zgłoszenie jej kandydatów na prezydenta miasta będzie do godz. 16.00 w czwartek 3 września.

Kampania wyborcza potrwa do 25 września. Głosowanie na nowego prezydenta Krakowa odbędzie się w niedzielę 27 września w godzinach 7-21.

Kandydaci na prezydenta miasta

Kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta – Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.