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Żona Szymona Hołowni żegna się z wojskiem. Była pilotką MiG-29. Taką emeryturę dostanie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:34
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Urszula Brzezińska-Hołownia
Urszula Brzezińska-Hołownia przeszła na wojskową emeryturę/AKPA
Urszula Brzezińska-Hołownia zakończyła służbę w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Żona byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni miała stopień kapitana, latała MiG 29. Służyła w wojsku przez 15 lat. Jaką emeryturę może dostawać?

O Szymonie Hołowni, założycielu ugrupowania Polska 2050, byłym marszałku Sejmu i kandydacie na urząd prezydenta, mówi się teraz już niewiele. Jego żoną jest Urszula Brzezińska-Hołownia, pilotka myśliwca MiG-29. Teraz żołnierka zakończyła służbę w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim - podaje TVN24.

Żona Szymona Hołowni jest zawodowym oficerem

Żona Szymona Hołowni, Urszula Brzezińska-Hołownia, ukończyła Wyższą Oficerską Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego i pilotem myśliwca MiG-29 w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku MazowieckimZ. Oprócz niej w Polsce jeszcze tylko trzy kobiety pilotują samoloty bojowe. Urszula Brzezińska-Hołownia swojego przyszłego męża, Szymona Hołownię poznała w 2014 r. w bazie w Mińsku Mazowieckiem, podczas nagrań do programu "Mam Talent".

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"Nie wiem, skąd przyszedł mi do głowy pomysł, by namówić producentów »Mam talent!«, żebyśmy część zdjęć nagrali na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Załatwiono wszystkie zgody, przygotowano nam lotnicze kombinezony, pozwolono wsiąść do MiG-a" -wspominał później na Facebooku Szymon Hołownia. Dwa lata później w Rzymie zakochani wzięli ślub, ale o ich związku zrobiło się głośno dopiero w 2020 r., kiedy Szymon Hołownia po raz pierwszy zdecydował się na start w wyborach prezydenckich.

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Taką emeryturę dostanie Urszula Brzezińska-Hołownia

Urszula Brzezińska-Hołownia decyzję o odejściu z wojska podjęła z powodów rodzinnych, wychowuje dwie córki z Szymonem Hołownią - Marię i Elżbietę. Urszula Brzezińska-Hołownia pożegnała się w styczniu ze służbą w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Zakończenie wojskowej kariery oznacza dla niej również przejście na emeryturę, która - jak wynika z wyliczeń przedstawionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na wniosek "Polityki" - ma być jednym z wysokich świadczeń. Resort podał szczegóły dotyczące kwoty, jaką pilotka może otrzymywać w kolejnych latach. Według kalkulacji Ministerstwa Obrony Narodowej wojskowy pilot, który po 15 latach służby zakończyłby karierę w stopniu kapitana, mógłby otrzymywać świadczenie w wysokości około 10 tys. 200 zł brutto miesięcznie. Jak informowała "Polityka", kwota ta miała zostać dodatkowo podwyższona w marcu w ramach waloryzacji o 5,3 proc.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturaSzymon HołowniaUrszula Brzezińska-Hołownia
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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