Żona Szymona Hołowni żegna się z wojskiem. Była pilotką MiG-29. Taką emeryturę dostanie

O Szymonie Hołowni, założycielu ugrupowania Polska 2050, byłym marszałku Sejmu i kandydacie na urząd prezydenta, mówi się teraz już niewiele. Jego żoną jest Urszula Brzezińska-Hołownia, pilotka myśliwca MiG-29. Teraz żołnierka zakończyła służbę w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim - podaje TVN24.

Żona Szymona Hołowni jest zawodowym oficerem

Żona Szymona Hołowni, Urszula Brzezińska-Hołownia, ukończyła Wyższą Oficerską Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego i pilotem myśliwca MiG-29 w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku MazowieckimZ. Oprócz niej w Polsce jeszcze tylko trzy kobiety pilotują samoloty bojowe. Urszula Brzezińska-Hołownia swojego przyszłego męża, Szymona Hołownię poznała w 2014 r. w bazie w Mińsku Mazowieckiem, podczas nagrań do programu "Mam Talent".

Romantyczny ślub w Rzymie Urszuli Brzezińskiej i Szymona Hołowni

"Nie wiem, skąd przyszedł mi do głowy pomysł, by namówić producentów »Mam talent!«, żebyśmy część zdjęć nagrali na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Załatwiono wszystkie zgody, przygotowano nam lotnicze kombinezony, pozwolono wsiąść do MiG-a" -wspominał później na Facebooku Szymon Hołownia. Dwa lata później w Rzymie zakochani wzięli ślub, ale o ich związku zrobiło się głośno dopiero w 2020 r., kiedy Szymon Hołownia po raz pierwszy zdecydował się na start w wyborach prezydenckich.

Taką emeryturę dostanie Urszula Brzezińska-Hołownia

Urszula Brzezińska-Hołownia decyzję o odejściu z wojska podjęła z powodów rodzinnych, wychowuje dwie córki z Szymonem Hołownią - Marię i Elżbietę. Urszula Brzezińska-Hołownia pożegnała się w styczniu ze służbą w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Zakończenie wojskowej kariery oznacza dla niej również przejście na emeryturę, która - jak wynika z wyliczeń przedstawionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na wniosek "Polityki" - ma być jednym z wysokich świadczeń. Resort podał szczegóły dotyczące kwoty, jaką pilotka może otrzymywać w kolejnych latach. Według kalkulacji Ministerstwa Obrony Narodowej wojskowy pilot, który po 15 latach służby zakończyłby karierę w stopniu kapitana, mógłby otrzymywać świadczenie w wysokości około 10 tys. 200 zł brutto miesięcznie. Jak informowała "Polityka", kwota ta miała zostać dodatkowo podwyższona w marcu w ramach waloryzacji o 5,3 proc.