Lato z Radiem w Zakopanem

Jak co roku, tak i w tym odbywa się cykl koncertów "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Kolejnym przystankiem na trasie było Zakopane. To właśnie tu widzowie mogli zobaczyć i posłuchać takich artystów jak Justyna Steczkowska, Majka Jeżowska, Reni Jusis, Piersi, Organek czy Dominik Dudek.

Widzowie zachwyceni Steczkowską i Staszkiem z Gór

W sieci pojawiły się fragmenty występów z koncertu. Internauci chętnie komentowali i wyrażali swoje opinie na ich temat. Nie brakowało tych pozytywnych. Najwięcej pochlebnych opinii otrzymała Justyna Steczkowska i Staszek z Gór.

"Marzyłem, żeby usłyszeć to w wersji koncertowej"; "Przepięknie, kocham twoje wokalizy, są takie magiczne"; "Miód dla moich uszu"; "Ta piosenka ma to coś, co sprawia, że tęskni się za górami" - pisali internauci. Do gustu przypadł im również występ Majki Jeżowskiej.

To nie spodobało się widzom

Nie wszystko i wszystkim się jednak spodobało. Wielu widzów i internautów narzekało na dobór repertuaru. Ich zdaniem zabrakło nowych piosenek. "Ileż razy można śpiewać te odgrzewane kotlety?"; "Jaka stypa"; "Potrzebne są nowe piosenki"; "Trochę się nudzę" - pisali.