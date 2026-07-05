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Koncert "Lata z Radiem" nie spodobał się widzom. "Jaka stypa"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 12:38
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Lato z Radiem
Koncert "Lata z Radiem" nie spodobał się widzom. "Jaka stypa"/AKPA
Tym razem "Lato z Radiem" zawitało do Zakopanego. W sobotę, 5 lipca odbył się kolejny koncert, który wspólnie zorganizowała TVP i Polskie Radio. Niektóre występy przypadły widzom do gustu. Nie obyło się jednak bez słów krytyki. "Ileż razy można?" - narzekali.

Lato z Radiem w Zakopanem

Jak co roku, tak i w tym odbywa się cykl koncertów "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Kolejnym przystankiem na trasie było Zakopane. To właśnie tu widzowie mogli zobaczyć i posłuchać takich artystów jak Justyna Steczkowska, Majka Jeżowska, Reni Jusis, Piersi, Organek czy Dominik Dudek.

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Widzowie zachwyceni Steczkowską i Staszkiem z Gór

W sieci pojawiły się fragmenty występów z koncertu. Internauci chętnie komentowali i wyrażali swoje opinie na ich temat. Nie brakowało tych pozytywnych. Najwięcej pochlebnych opinii otrzymała Justyna Steczkowska i Staszek z Gór.

"Marzyłem, żeby usłyszeć to w wersji koncertowej"; "Przepięknie, kocham twoje wokalizy, są takie magiczne"; "Miód dla moich uszu"; "Ta piosenka ma to coś, co sprawia, że tęskni się za górami" - pisali internauci. Do gustu przypadł im również występ Majki Jeżowskiej.

To nie spodobało się widzom

Nie wszystko i wszystkim się jednak spodobało. Wielu widzów i internautów narzekało na dobór repertuaru. Ich zdaniem zabrakło nowych piosenek. "Ileż razy można śpiewać te odgrzewane kotlety?"; "Jaka stypa"; "Potrzebne są nowe piosenki"; "Trochę się nudzę" - pisali.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpkrytykaLato z Radiem
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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