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Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:24
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Lato z Radiem
Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?/AKPA
"Lato z Radiem i Telewizją Polską" rusza w trasę. Rozpocznie się dziś, czyli w sobotę, 20 czerwca a zakończy również w sobotę, 5 września. W tym roku pierwszym miastem, w którym odbędzie się ta muzyczna impreza będzie Bielsko-Biała. Kiedy i gdzie oglądać pierwszy koncert Lata z Radiem 2026? Kto wystąpi? Jakie miasta znalazły się na tegorocznej trasie?

Trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" to od kilku lat wakacyjna tradycja. W tym roku impreza ta rozpocznie się w sobotę, 20 czerwca a zakończy również w sobotę, 5 września. Koncerty te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród widzów i mieszkańców miast, które odwiedza ekipa Polskiego Radia i TVP oraz artyści, którzy występują na scenie.

Lato z Radiem 2026 w Bielsku-Białej. Kto wystąpi?

Pierwszy przystanek na mapie Lata z Radiem 2026 to Bielsko- Biała. To właśnie w tym mieście wystąpi plejada gwiazd, pojawią się również prezenterzy i gwiazdy TVP oraz Polskiego Radia.

Afera po koncercie w Opolu. Widzowie oburzeni zachowaniem prowadzących
Afera po koncercie w Opolu. Widzowie oburzeni zachowaniem prowadzących

Na scenie zaśpiewają zarówno legendy polskiej muzyki, jak też ci, którzy dopiero niedawno zyskali popularność. Na scenie Lata z Radiem 2026 w Bielsku-Białej wystąpią:

  • Doda
  • Maryla Rodowicz
  • Michał Szpak
  • Filip Lato
  • Izabela Trojanowska
  • Sonia Maselik.

Lato z Radiem 2026 w Bielsku-Białej. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Lato z Radiem w Bielsku-Białej odbędzie się na lotnisku w Aleksandrowicach. Udział w imprezie jest darmowy.

Lato z Radiem 2026. W jakich miastach odbędą się koncerty?

Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca występów artystów.

  • 20.06 – Bielsko-Biała
  • 27.06 – Radom
  • 4.07 – Zakopane
  • 11.07 – Ełk
  • 18.07 – Chełm
  • 25.07 – Grudziądz
  • 1.08 – Poddębice
  • 8.08 – Lublin
  • 15.08 – Mrozy
  • 22.08 – Tarnów
  • 29.08 – Gołdap
  • 5.09 – Białe Błota.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpemisjaLato z Radiemkiedy i gdzie oglądać
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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