Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" to od kilku lat wakacyjna tradycja. W tym roku impreza ta rozpocznie się w sobotę, 20 czerwca a zakończy również w sobotę, 5 września. Koncerty te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród widzów i mieszkańców miast, które odwiedza ekipa Polskiego Radia i TVP oraz artyści, którzy występują na scenie.

Lato z Radiem 2026 w Bielsku-Białej. Kto wystąpi?

Pierwszy przystanek na mapie Lata z Radiem 2026 to Bielsko- Biała. To właśnie w tym mieście wystąpi plejada gwiazd, pojawią się również prezenterzy i gwiazdy TVP oraz Polskiego Radia.

Na scenie zaśpiewają zarówno legendy polskiej muzyki, jak też ci, którzy dopiero niedawno zyskali popularność. Na scenie Lata z Radiem 2026 w Bielsku-Białej wystąpią:

Doda

Maryla Rodowicz

Michał Szpak

Filip Lato

Izabela Trojanowska

Sonia Maselik.

Lato z Radiem 2026 w Bielsku-Białej. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Lato z Radiem w Bielsku-Białej odbędzie się na lotnisku w Aleksandrowicach. Udział w imprezie jest darmowy.

Lato z Radiem 2026. W jakich miastach odbędą się koncerty?

Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca występów artystów.