Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" to od kilku lat wakacyjna tradycja. W tym roku impreza ta rozpocznie się w sobotę, 20 czerwca a zakończy również w sobotę, 5 września. Koncerty te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród widzów i mieszkańców miast, które odwiedza ekipa Polskiego Radia i TVP oraz artyści, którzy występują na scenie.
Lato z Radiem 2026 w Bielsku-Białej. Kto wystąpi?
Pierwszy przystanek na mapie Lata z Radiem 2026 to Bielsko- Biała. To właśnie w tym mieście wystąpi plejada gwiazd, pojawią się również prezenterzy i gwiazdy TVP oraz Polskiego Radia.
Na scenie zaśpiewają zarówno legendy polskiej muzyki, jak też ci, którzy dopiero niedawno zyskali popularność. Na scenie Lata z Radiem 2026 w Bielsku-Białej wystąpią:
- Doda
- Maryla Rodowicz
- Michał Szpak
- Filip Lato
- Izabela Trojanowska
- Sonia Maselik.
Lato z Radiem 2026 w Bielsku-Białej. Kiedy i gdzie oglądać?
Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Lato z Radiem w Bielsku-Białej odbędzie się na lotnisku w Aleksandrowicach. Udział w imprezie jest darmowy.
Lato z Radiem 2026. W jakich miastach odbędą się koncerty?
Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca występów artystów.
- 20.06 – Bielsko-Biała
- 27.06 – Radom
- 4.07 – Zakopane
- 11.07 – Ełk
- 18.07 – Chełm
- 25.07 – Grudziądz
- 1.08 – Poddębice
- 8.08 – Lublin
- 15.08 – Mrozy
- 22.08 – Tarnów
- 29.08 – Gołdap
- 5.09 – Białe Błota.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.