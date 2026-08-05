Dziennik.pl logo

Kiedy ruszy budowa elektrowni jądrowej? Amerykanie przejęli teren

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
dzisiaj, 17:22
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Budowa elektrowni jądrowej w gminie Choczewo
Budowa elektrowni jądrowej w gminie Choczewo/Forsal.pl
Teren, na którym powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa, przejęli Amerykanie. W ciągu dwóch lat muszą wzmocnić grunt, który dziś przypomina wielką plażę. Faktyczna budowa – tzw. wyspy jądrowej – ma ruszyć w 2028 roku. Do tego jednak daleka droga, na której – jak słyszymy – wciąż jest wiele przeszkód.

Rusza (przed)budowa elektrowni jądrowej

W środę, 5 sierpnia, na terenie gminy Choczewo, na północy kraju, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) przekazała działkę pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej amerykańskiej firmie Bechtel. To połowa konsorcjum, które – wraz z Westinghouse – ma wybudować pierwszy blok jądrowy do 2035 roku. Rok później zaplanowano jego włączenie do sieci, a do 2038 roku prąd ma płynąć z trzech reaktorów AP1000 o mocy 1350 MWe każdy.

- To jest radosny dzień. Poprzedziło go wiele miesięcy pracy wspólnie z członkami konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Ponad 330 hektarów terenu zostało odlesionych i odgrodzonych od otoczenia, tak aby prace budowlane były prowadzone w sposób bezpieczny. Jeszcze nie rozpoczynamy formalnej budowy. Staramy się tak planować sekwencję zdarzeń, aby równolegle prowadzić jak najwięcej prac – powiedział Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

W najbliższych miesiącach trwać będą wyrównywanie i wzmacnianie terenu oraz budowa dróg dojazdowych, czym zajmie się firma Budimex. Powstanie także „miasteczko” dla pracowników, które wybuduje Unihouse. Na realizację tych prac jest czas do 2028 roku, ponieważ wtedy – zgodnie z planem – ma rozpocząć się wylewanie pierwszego betonu jądrowego. To moment uznawany w branży za faktyczny początek budowy.

Największa budowa w historii Polski

– Jesteśmy na terenie strategicznej inwestycji, która będzie fundamentem polskiej energetyki. To największa inwestycja gospodarcza w historii nowożytnej Polski. Transformacja energetyczna zapewni tanią energię i doprowadzi do powstania de facto nowego sektora przemysłu – powiedział Miłosz Motyka, minister energii.

W wydarzeniu wziął udział także Tom Rose, ambasador USA w Polsce, a także przedstawiciele ministerstw i władz samorządowych. Jak podkreślali, to „radosny dzień, który poprzedziło wiele miesięcy wspólnej pracy”.

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, mówił o polskim cudzie gospodarczym, który inspiruje świat. Nawiązał także do Powstania Warszawskiego. – Polska zrobiła wielki krok ku budowie nowoczesnego ekosystemu nuklearnego, który zapewni bezpieczeństwo kraju. Ten projekt przechodzi z etapu planowania do etapu budowy. To przykład polsko-amerykańskiej przyjaźni i sojuszu.

Szukają pracowników do budowy elektrowni

Obecnie po stronie generalnego wykonawcy w projekt zaangażowanych jest 450 osób, z czego 150 pracuje w biurze w Warszawie. Łącznie z podwykonawcami i pracownikami PEJ przy inwestycji pracuje już ponad tysiąc osób. W najbliższym czasie liczba ta znacząco wzrośnie, a w szczycie będzie to ok. 10 tys. osób.

Dodatkowych pracowników zapowiada Bechtel, a kolejnych na budowę zatrudni Budimex – wykonawca pierwszego etapu prac przygotowawczych. Równolegle powstawać będą droga dojazdowa i linia kolejowa, a także wodny pirs, przez który dostarczone zostaną elementy elektrowni wyprodukowane przez amerykański koncern Westinghouse.

– Niedługo rozpocznie się budowa miasteczka dla 2 tys. pracowników, które wybuduje polska firma Unihouse. To dowód na to, że polskie firmy będą aktywnie wykorzystywać potencjał tego projektu – powiedział Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska. – Jako Polak jestem dumny, że budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce znajdzie się na mapie megaprojektów zrealizowanych przez Bechtel.

Do tej pory podpisano ponad 470 umów z polskimi wykonawcami, w tym z firmami z Pomorza. Ich łączna wartość wynosi około 1,2 mld zł.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło forsal.pl
Tematy: energetykaatomelektrownia
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKiedy ruszy budowa elektrowni jądrowej? Amerykanie przejęli teren »
Zobacz
|
Silhouette,Soldier,Carrying,Little,Boy,On,His,Shoulder,From,Fire.
III wojna światowa. Jak dokładnie brzmiała przepowiednia siostry Łucji?
Renault Captur Eco-G 120
1400 km zasięgu, a pełny bak kosztuje 128 zł. Nowy SUV jeździ półdarmo
Nowa Cupra Raval
Polacy kupują 667 aut dziennie. Koncern nokautuje cenniki rywali. Oto nowe auto za mniej niż 100 tys. zł
Policjanci kontrolują prawo jazdy kierowcy
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał ostateczną datę i nową, wyższą cenę dokumentu
matura angielski 2026 kiedy ile trwa o której godzinie się zaczyna
Aż 96 osób na jedno miejsce. Padł rekord w tegorocznej rekrutacji
Lech Wałęsa
Tyle będzie wynosić emerytura Lecha Wałęsy: Dorobię sobie u kapitalistów zachodnich
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj