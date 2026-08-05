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Putin stawia na nową broń. Rosja tworzy wojska dronowe i ma już dowódcę

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
50 minut temu
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Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Putin stawia na bezzałogowce. Denis Liamin staje na czele nowej formacji/Associated Press/East News
Władimir Putin wykonał kolejny ruch na wojennej planszy i oficjalnie mianował dowódcę nowo utworzonych Sił Systemów Bezzałogowych. Stery nad specjalną formacją wojskową odpowiedzialną za walkę dronową przeciwko Ukrainie przejął Denis Liamin. Zmiana ta wpisuje się w szerszy wyścig zbrojeń na froncie, gdzie bezzałogowce odgrywają dziś kluczową rolę.

Przywódca Rosji Władimir Putin mianował w środę Denisa Liamina na stanowisko dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych. To zupełnie nowa formacja wojskowa w strukturach rosyjskiej armii, która skoncentruje swoje działania na wojnie dronowej przeciwko Ukrainie.

Podczas transmitowanego w telewizji spotkania z kierownictwem ministerstwa obrony Putin nazwał Liamina "jednym z najbardziej wykwalifikowanych specjalistów" w tej dziedzinie. Rosyjski dyktator powierzył nowemu dowódcy zadanie sprawnego dokończenia formowania jednostki i przejęcia nad nią pełnego kierownictwa w najbliższej przyszłości.

Kim jest nowy szef rosyjskich dronów?

Denis Liamin budował swoją dotychczasową karierę w siłach lądowych. Zanim otrzymał nowe zadanie od Putina, pełnił funkcję szefa sztabu grupy "Centrum" – jednej z kluczowych formacji rosyjskich wojsk walczących na terytorium Ukrainy. Oto najważniejsze fakty z życiorysu nowego dowódcy:

  • Wykształcenie: Ukończył wyższą szkołę dowódczą wojsk pancernych w Czelabińsku.
  • Doświadczenie: Posiada bogate zaplecze w dowodzeniu wojskami lądowymi.
  • Rola strategiczna: Kierował sztabem grupy "Centrum", którą Putin uważa za kluczowy element planu zajęcia całego obwodu donieckiego.
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Wojna dronów. Wyścig technologiczny nad 1200-kilometrowym frontem

Decyzja o utworzeniu wyspecjalizowanych Sił Systemów Bezzałogowych stanowi bezpośrednią odpowiedź na sytuację na polu bitwy. Jak zauważa agencja Reutera, drony całkowicie zdominowały obecny konflikt. Obie strony wykorzystują je nie tylko wzdłuż głównej linii frontu o długości 1200 kilometrów, ale również do walki na morzu oraz do ataków na cele położone głęboko na tyłach wroga – takie jak magazyny czy infrastruktura energetyczna. Rosyjski ruch to także odpowiedź na działania Kijowa. W lipcu Ukraina ogłosiła utworzenie własnego, odrębnego dowództwa odpowiedzialnego za uderzenia dalekiego zasięgu.

Przetasowania w dowództwie. Putin zmienia strukturę armii

Nominacja Liamina zbiegła się w czasie z większą reorganizacją w rosyjskim dowództwie wojskowym, którą Putin określił mianem "udoskonalenia" struktury armii. W ramach tych samych zmian:

  • Walerij Sołodczuk (dotychczasowy dowódca grupy "Centrum") objął nowe stanowisko, na którym odpowiada za całość logistyki wojskowej.
  • Andriej Iwanajew (kierujący dotąd grupą sił "Wschód") zajął miejsce Sołodczuka i przejął dowodzenie nad grupą "Centrum".
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Źródło PAP
Tematy: dronyRosjaWładimir Putinwojna
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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