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Niepokojąca wizja jasnowidza Jackowskiego. "Putin dostanie, co chce"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:14
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Jackowski
Niepokojąca wizja jasnowidza Jackowskiego. "Putin dostanie, co chce"/AKPA
Jasnowidz Krzysztof Jackowski od dłuższego czasu dzieli się politycznymi wizjami. W jednej ze swoich przepowiedni snuje czarną wizję dotyczącą losów Rosji, USA a co za tym idzie także Polski. W rozmowie z "Super Expressem" mówił wprost o zagrożeniu dla naszego kraju. "Putin dostanie, co chce" - wieszczy Jackowski.

Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. To do niego zwracają się z prośbą i pomoc rodziny, które poszukują zaginionych bliskich. Jasnowidz z Człuchowa coraz częściej zabiera głos na temat tego, co dzieje się w Polsce oraz na świecie.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Ameryka zagra Polską?

Jego wypowiedzi dotyczą zarówno sytuacji w Ukrainie, jak też na Bliskim Wschodzie. W rozmowie z "Super Expressem" podzielił się swoją wizją dotyczącą takich mocarstw jak Stany Zjednoczone i Rosja. Wspomniał również o tym, co stanie się z Polską.

Jasnowidz Jackowski o wojnie w Polsce. "Wejdą wojska, które..."
Jasnowidz Jackowski o wojnie w Polsce. "Wejdą wojska, które..."

Jak wieszczył kilka miesięcy temu w rozmowie z "Super Expressem" Krzysztof Jackowski Polska znajduje się obecnie pod silnym wpływem Stanów Zjednoczonych. Ten układ, jak przepowiada, może się szybko zmienić.

Według moich wizji, Polska jest pod dużym wpływem amerykańskim. Nazwę, że to jest nawet więcej niż wpływ, ale Ameryka może Polską zagrać, bo sama Ameryka jest w bardzo trudnej sytuacji na świecie – mówi jasnowidz Jackowski. Jego zdaniem USA może wykorzystać Polskę jako element globalnej rozgrywki. Jackowski uważa, że nasz kraj a dokładnie jego losy są bardzo zagrożone.

Mrożąca krew w żyłach wizja Jackowskiego. "Cały porządek runął"

Zmienia się hegemonia na świecie. Nie tylko ekonomiczna, nie tylko handlowa, nie tylko przemysłowa, a też hegemonia siłowa – wyjaśnia jasnowidz Jackowski. Proszę zwrócić uwagę, że Trump, że w obliczu obecnych wydarzeń mówi, że nie wiadomo, czy art. 5 NATO jeszcze działa, czy sojusz będzie w tym składzie czy nie. Trump widzi, że to już nie działa. Cały porządek runął - zwraca uwagę jasnowidz Jackowski.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Putin ugra to, co chce?

W przepowiedni jasnowidza z Człuchowa nie brakuje także wątku Rosji. I tak jak Putin mówi: "a po ca nam Polska, po co nam inne kraje. My nie chcemy". W jakim sensie mówi prawdę, ponieważ tu chodzi o wpływy – uważa Jackowski. Jego zdaniem Trump jest gotowy oddać wpływy a być może jak wieszczy jasnowidz, już to zrobił.

Jackowski przypomniał swoją wcześniejszą wizję według której "Polska zostanie podzielona". Dla Putina, według jasnowidza, to jedyny moment, by ugrać, to co chce. Nie zaspokoi się tym, co już zdobył. To już ma. (…) On chce całego układu. No to dostanie – stwierdza jasnowidz Jackowski.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TrumpRosjaPutinwojna
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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