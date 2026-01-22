Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Osoby, które poszukują swoich zaginionych bliskich często zgłaszają się właśnie do niego. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się także swoimi wizjami dotyczącymi zarówno sytuacji na świecie, jak też w Polsce.

Jasnowidz Jackowski często porusza tematy związane zarówno z toczącą się za naszą wschodnią granicą wojną jak też konfliktami na Bliskim Wschodzie. Nie stroni również od przepowiedni dotyczących sytuacji w polskim rządzie. Ostatnio mówił, jaka przyszłość czeka prezydenta.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Nawrocki poróżni się z PiS-em?

W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Krzysztof Jackowski powiedział, co jego zdaniem czeka prezydenta Karola Nawrockiego w 2026 roku. Nawrocki będzie miał przyszły rok trudnym rokiem. Pierwsza rzecz, to prezydent Nawrocki poróżni się z PiS-em. Albo może inaczej, będzie pokazywał, że ma w wielu kwestiach odmienne zdanie jak PiS- przepowiada jasnowidz Jackowski.

Reklama

Sugerował, że być może będzie to "gra przed zbliżającymi się za jakiś czas wyborami do parlamentu". Czuję, że będą spore poróżnienia z PiS, bo poróżnienia z obecną koalicją są, tak? W sensie niepodpisywania niektórych uchwalonych ustaw przez sejm, weta i inne rzeczy - wieszczy Jackowski.

Reklama

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Czy Donald Tusk będzie premierem?

To jednak nie wszystko. Jasnowidz z Człuchowa w rozmowie z "Super Expressem" powiedział również, co jego zdaniem czeka Donalda Tuska. W grudniu minęły dwa lata odkąd jest premierem. Czy nadal będzie pełnił tę funkcję? Rozmawiając z "Super Expressem" jasnowidz Jackowski stwierdził, że Donald Tusk pozostanie nadal premierem.

Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Czy koalicja przetrwa?

Nie jest jednak przekonany o tym, że koalicja przetrwa. Powiem tak, ja nie jestem pewny czy ta koalicja dotrwa do końca kadencji. Czyli być może, koalicja może się rozpaść, ale dopóki ta koalicja będzie, to Tusk będzie premierem - stwierdził jasnowidz Jackowski.