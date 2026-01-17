Jasnowidz Krzysztof Jackowski od pewnego czasu dzieli się w sieci swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości świata oraz Polski. Podczas wyborów prezydenckich 2025 przewidział, że to nie Rafał Trzaskowski a właśnie Karol Nawrocki będzie wygranym.

Jasnowidz Jackowski przepowiedział wygraną Karola Nawrockiego

Taką wizję jasnowidz Jackowski snuł już w 2024 roku. Wtedy w rozmowie z "Super Expressem" powiedział, że prezydentem "zostanie człowiek nieznany ludziom w Polsce". Jasnowidz Jackowski wieszczył także, że prezydent Nawrocki zdradzi Polaków.

Gdy tłumaczył swoje słowa o zdradzie, mówił, że słowa te mogą zostać odczytane jako przenośnia. Tak jak patrzę na Nawrockiego, to jest człowiek, który wydaje się starający się przypodobać wyborcom i Polsce, tak mi się wydaje - mówił jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Co czeka Karola Nawrockiego w 2026 roku?

Teraz w rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Krzysztof Jackowski powiedział, co jego zdaniem czeka prezydenta Karola Nawrockiego w 2026 roku. To, co zobaczył, nie brzmi jednak zbyt optymistycznie.

Jasnowidz z Człuchowa przepowiada, że relacje między Karolem Nawrockim a PiS będą mocno napięte. Od pewnego czasu w przestrzeni medialnej już pojawiają się głosy o tym, że Karol Nawrocki w pewnych sprawach ma zupełnie inne zdanie, niż obóz Prawa i Sprawiedliwości.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Nawrocki poróżni się z PiS-em"

Jak wieszczy jasnowidz Krzysztof Jackowski w 2026 roku relacja ta będzie jeszcze bardziej napięta. Mówi nawet o tym, że prezydent "poróżni się z PiS-em". Nawrocki będzie miał przyszły rok trudnym rokiem. Pierwsza rzecz, to prezydent Nawrocki poróżni się z PiS-em. Albo może inaczej, będzie pokazywał, że ma w wielu kwestiach odmienne zdanie jak PiS - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Być może będzie to pewna gra przed zbliżającymi się za jakiś czas wyborami do parlamentu. Czuję, że będą spore poróżnienia z PiS, bo poróżnienia z obecną koalicją są, tak? W sensie niepodpisywania niektórych uchwalonych ustaw przez sejm, weta i inne rzeczy - wieszczy asnowidz z Człuchowa.