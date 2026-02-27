Zespół Zakopower obecny jest na scenie od 20 lat. Jego liderem niezmiennie i od samego początku jest Sebastian Karpiel-Bułecka. On też założył zespół. Zakopower gra muzykę z pogranicza rocka i popu z elementami góralskiego folkloru.

"Zakopower - 20 lat na scenie". Którą piosenkę Sebastian Karpiel-Bułecka darzy największym sentymentem?

W czerwcu 2005 za utwór "Kiebyś ty…" otrzymali nagrodę jury w koncercie "Premier" na 42. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie od tej piosenki wszystko się zaczęło.

Myślę, że największym sentymentem darzę tę piosenkę, od której wszystko się zaczęło, dzięki której weszliśmy na te wielkie polskie sceny, dzięki której wygraliśmy Opolę, wygraliśmy też festiwal Top Trendy. To ona otworzyła nam drzwi - mówi Sebastian Karpiel-Bułecka w rozmowie z Dziennik.pl.

Ciągle gramy ją na koncertach. Ona ciągle jest żywa, bo ją przerabiamy, próbujemy pokazywać w różnych odsłonach - wyjaśnia lider Zakopower.

"Zakopower - 20 lat na scenie". Kiedy i gdzie oglądać koncert?

Piosenki "Kiebyś ty…" nie zabraknie również podczas koncertu "Zakopower - 20 lat na scenie". Będzie to bardzo ciekawy koncert, bo potraktowaliśmy to 20 lat tak bardzo przekrojowo. Nie ja tym razem wybierałem piosenki. Wybrał je Miłosz wraz z produkcją tego koncertu. Spojrzeli na to wszystko z dystansem - mówi Sebastian Karpiel-Bułecka.

Koncert "Zakopower - 20 lat na scenie" zostanie wyemitowany w piątek 27 lutego o godz. 21:00 w Polsacie. Całe wydarzenie zostało zarejestrowane na scenie programu "Must Be The Music", w którym Sebastian Karpiel-Bułecka jest jednym z jurorów.

"Zakopower - 20 lat na scenie". Kto wystąpi podczas koncertu?

Wśród gwiazd, które wystąpią podczas koncertu "Zakopower - 20 lat na scenie" nie zabraknie pozostałych jurorów programu "Must be the music". Oprócz nich w koncercie wezmą udział także artyści, którzy brali udział m.in. w tym programie. Na scenie pojawią się m.in.:

Natalia Szroeder

Dawid Kwiatkowski

Miuosh

Ania Byrcyn

Kuba i Kuba

Dawid Tyszkowski

Koncert przeplatany będzie zdjęciami Zakopanego oraz Podhala. Kto kocha góry, będzie miał czym nacieszyć swoje oko - mówi Sebastian Karpiel-Bułecka.