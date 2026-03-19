Orpo odniósł się do blokowanej przez Węgry unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Pożyczka ta została przyjęta na szczycie w grudniu przez przywódców krajów UE, w tym przez Orbana, który wraz z liderami Słowacji i Czech wywalczył zwolnienie ze spłaty odsetek. Teraz Orban blokuje pożyczkę, uzależniając swoją zgodę od wznowienia przez Ukrainę tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń.

Premier Finlandii: Musimy znaleźć rozwiązanie, jak pójść naprzód

Musimy znaleźć rozwiązanie, jak pójść naprzód – powiedział Fin. Zachęcam Ukrainę i Komisję Europejską do znalezienia rozwiązania w kwestii rurociągu. Najważniejszą kwestią jest to, jak zadbamy o finansowanie Ukrainy – zaznaczył.

Zapytany, czy rurociąg dostarczający rosyjską ropę na Węgry i Słowację powinien zostać naprawiony z unijnych pieniędzy, odpowiedział, że czeka na propozycję Komisji Europejskiej.

Premier Finlandii: Ufam Komisji i współpracy z Ukrainą w tej sprawie

Ufam Komisji i dobrej współpracy z Ukrainą w tej sprawie – podkreślił.

Przesył rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń został wstrzymany pod koniec stycznia po uszkodzeniu go w rosyjskim ataku na Ukrainę. Ukraina przekazała, że ropociąg jest obecnie remontowany, jednak Węgry i Słowacja, kolejny odbiorca surowca, oskarżają Kijów o celowe wstrzymywanie tranzytu.