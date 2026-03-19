"Wróg nie rezygnuje ze swoich zamiarów i nadal przygotowuje się do dalszej agresji przeciwko Ukrainie" – napisał dowódca na Telegramie.

Generał Syrski: Rosjanie zwiększają aktywność na froncie

Ostrzegł, że Rosjanie zwiększają swoją aktywność na froncie. Powiadomił też, że przeprowadził naradę operacyjną, dotyczącą stanu inżynieryjnego przygotowania linii obronnych.

"Kluczowe zadania to wzmocnienie fortyfikacji, rozwój systemów ochrony przed dronami oraz przygotowanie do obrony miast i wsi" – wyjaśnił.

Generał Syrski: Od tego zależy życie ukraińskich żołnierzy

Syrski podkreślił, że od jakości i tempa prac nad umocnieniem obrony zależy nie tylko jej trwałość, lecz także życie ukraińskich żołnierzy.