Kaczyński przyznaje: Jest w Polsce fala antyukraińskości. Ale winna tamta strona

We wtorek posłowie opozycji zaatakowali z sejmowej mównicy wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za słowa, że członkowie UPA to "trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni".

Czarnek: Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy?

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek stwierdził m.in., że rząd to pasożyci i zdrajcy narodu polskiego. Zażądał przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów "w celu wyjaśnienia, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków". Z kolei były poseł PiS Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską dotyczącą "ukrainizacji w administracji publicznej"

Tusk: Takie słowa polityków ośmielają ksenofobów i rasistów

Premier Donald Tusk w środę wyraził oburzenie wypowiedziami posłów opozycji. Powiedział, że jeżeli pochodzenie, rasa czy kolor skóry zaczną decydować, to opozycja też padnie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzyma. Według szefa rządu, takie słowa wypowiadane przez polityków będą ośmielały coraz większe grupy, by siać ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach czy pochodzeniu, które "nie odpowiada wzorom czystej polskości i rasy".

Kaczyński: Tusk idzie bardzo twardo w stronę autorytaryzmu

Jarosław Kaczyński proszony w czwartek o komentarz do wypowiedzi premiera, na początku stwierdził, że "w stronę autorytaryzmu, a za autorytaryzmem kryje się droga ku totalitaryzmowi idzie, i to bardzo twardo, Donald Tusk". Naprawdę, nie byłem człowiekiem źle zorientowanym politycznie, kiedy kończył się komunizm (...), a mimo wszystko nie wyobrażałem sobie, że coś takiego, jak się dzisiaj w Polsce wyprawia, może się zdarzyć – powiedział. Dodał, że to, co dziś się dzieje, będzie w przyszłości wymagały surowego rozliczenia, które będzie się mieściło w granicach prawa.

Kaczyński: Mamy w Polsce do czynienia z falą antyukraińskości

Polityk dopytywany, czy w takim razie uważa słowa Przemysława Czarnka za właściwe, ocenił, że "przypisywanie komuś zgodnie z faktami jakiejś przynależności narodowej nie jest niczym, co można w jakikolwiek sposób potępiać". Natomiast na pytanie, czy zapowiedziane przez Janusza Kowalskiego kontrole poselskie idą we właściwym kierunku, Kaczyński zauważył, że "mamy w Polsce do czynienia z taką falą antyukraińskości". Ale ona jest naprawdę spowodowana przez działania tamtej strony, a nie naszej. (...) Partia, której jestem szefem, bardzo się angażowała w pomoc Ukrainie. Ja się także angażowałem i jako polityk, i zupełnie prywatnie – powiedział.

Jak dodał, Kowalski nie jest już członkiem PiS i dlatego – zdaniem Kaczyńskiego – pytanie powinno być kierowane do "samego zainteresowanego".