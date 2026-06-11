Nawrocki zaproszony na 80. urodziny Trumpa. Tusk skomentował to jednym słowem

Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, jak informował w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Nawrocki na zaproszenie obchodzącego w tym dniu 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.

Nad wyraz krótki komentarz Donalda Tuska

W czwartek w Sejmie dziennikarze spytali szefa rządu o to, czego spodziewa się po wizycie Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Niczego – odpowiedział krótko premier Donald Tusk.

Wcześniej o tym, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA, nieoficjalnie informowała PAP.

Wizyta Nawrockiego w USA "okazją do rozmów"

Przydacz, potwierdzając te nieoficjalne informacje, wskazał we wpisie na platformie X, że w tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. "Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych" – zapowiedział minister.

"Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej" – dodał Przydacz.

Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.



W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 10, 2026 Rozwiń

Gala MMA w Białym Domu na 80. urodziny Trumpa

W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale odbędzie się także w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC.