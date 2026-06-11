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USA zbombardowały Iran, ten wziął odwet. Trump wydał oświadczenie, ale Teheran zaprzecza

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 06:58
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Donald Trump
Donald Trump/PAP/EPA
USA zbombardowały Iran. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w środę wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego o zakończeniu kolejnej serii ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Zaprzeczył również słowom Donalda Trumpa, jakoby to Iran prosił amerykańskiego prezydenta o zakończenie bombardowań.

CENTCOM napisał w komunikacie, że amerykańskie siły przeprowadziły "kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie, na rozkaz naczelnego dowódcy".

Jak dodano, ataki przeprowadzono na irańskie wojskowe zdolności rozpoznawczo-obserwacyjne, systemy łączności oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej na terenie Iranu.

Ataki USA na Iran

Jednostki Korpusu Piechoty Morskiej, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, "które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach regionu" – czytamy w komunikacie. Podkreślono, że "uderzenia te są odpowiedzią na nieuzasadnioną i trwającą agresję Iranu".

CENTCOM przekazał, że ataki rozpoczęły się o godzinie 17.15 czasu wschodnioamerykańskiego. O zakończeniu uderzeń powiadomiono ok. godz. 21 (3 w nocy w Polsce).

Odwetowe ataki Iranu

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o przeprowadzeniu ataków odwetowych na 18 "celów o istotnym znaczeniu" w regionie. Teheran ogłosił, że jego siły zbrojne zaatakowały za pomocą dronów 5. Flotę Marynarki Wojennej USA w Bahrajnie. Nie ma potwierdzenia tych doniesień.

Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w Cieśninie Ormuz. CENTCOM podał natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa.

Oświadczenie Donalda Trumpa

W środę wieczorem prezydent USA Donald Trump przekazał, że rozmawiał bezpośrednio z przedstawicielami władz irańskich, którzy poprosili go, by zatrzymał ataki na ten kraj – podała stacja Fox News.

Prezydent ogłosił wówczas, że bombardowanie wkrótce się zakończy. Zaznaczył jednak, że silne uderzenia zostaną wznowione następnego dnia, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Teheran zaprzecza, by irańscy urzędnicy kontaktowali się z Trumpem.

Ryzyko eskalacji

Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran drugą noc z rzędu. Przedstawiciele władz USA twierdzą, że celem tych działań jest wywarcie presji na Teheran, aby podpisał porozumienie, ale ataki stwarzają też ryzyko eskalacji militarnej – zauważył portal Axios.

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Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpUSATeheran
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Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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